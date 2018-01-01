هزّت العائلة البريطانية المالكة .. الأمير هاري يُواصل فتح النار وكشف المستور

وكالات

بعد أيام من طرح مذكرات الأمير هاري للبيع قبل الموعد الرسمي لنشرها وما تضمنته من مزاعم جديدة عن الخلاف والشقاق داخل العائلة المالكة البريطانية يبدأ اليوم الأحد بث سلسلة من المقابلات التلفزيونية معه من المتوقع أن تحمل المزيد من الانتقادات للعائلة.

ولا يكتفي كتاب هاري (سبير)، والذي طرح للبيع في إسبانيا يوم الخميس أي قبل خمسة أيام من موعد إصداره الرسمي، بعرض تفاصيل شخصية دقيقة مثل كيف تعاطى الأمير البريطاني المخدرات أو فقدانه للعذرية وإنما يكشف أيضا عن أمثلة أكثر حميمية على التنافر الأسري.

ويقول الكتاب إن الأمير وليام أمير ويلز ووريث العرش وشقيق هاري الأكبر أوقع أخاه أرضا في شجار وإن الشقيقين توسلا إلى والدهما الملك تشارلز ألا يتزوج كاميلا التي أصبحت الآن الملكة القرينة.

ويقول معلقون إن الكتاب أدخل العائلة المالكة في أكبر أزماتها منذ مسلسل عُرض في التسعينيات وتناول انهيار زواج تشارلز من الأميرة الراحلة ديانا والدة وليام وهاري.

يأتي كل هذا بعد أربعة أشهر فقط من وفاة الملكة إليزابيث وتولي تشارلز العرش.

وستُعرض ثلاث مقابلات تلفزيونية مع هاري اعتبارا من اليوم. وجرى ترتيب مواعيد بثها قبل الطرح الرسمي لكتاب هاري يوم الثلاثاء وعرضت مقتطفات منها حيث قال هاري إنه يرغب في سرد القصة من وجهة نظره.

ويقول هاري في مقابلته مع قناة (آي.تي.في) البريطانية والتي ستكون أول مقابلة تعرض “لا أدري كيف يمكن لالتزام الصمت أن يجعل الأمور أفضل”.

وتُشير استطلاعات للرأي إلى أن كثيرا من البريطانيين ضاقوا ذرعا بميلودراما العائلة المالكة برمتها وأن الكشف عن مزيد من المفاجآت لن يغير آراءهم سواء المتعاطفة مع هاري وزوجته ميجان ماركل أو تلك المنتقدة لهما.

وعلى الرغم من ذلك احتل كتاب هاري المرتبة رقم واحد على قائمة الكتب الأكثر مبيعا على موقع أمازون في بريطانيا أمس السبت وأتاح الموقع طلب الكتاب قبل موعد نشره.

وتخلّى هاري وميجان عن واجباتهما الملكية في عام 2020 وانتقلا للعيش في كاليفورنيا.

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هددت تشارلز بفضح أسرار قذرة أو 400 مليون دولار.. الأمير هاري: توسلنا أبي أن لا يتزوج كاميلا!

كشف الأمير هاري أنه وشقيقه ويليام توسلا والدهما تشارلز ألا يتزوج كاميلا باركر بولز، وهي مناشدات تجاهلها الأمير حينها، لكن يبدو أن زواج الملك كاد ينتهي بالطلاق بعد سنوات من الزفاف.

وزعمت مصادر أن تشارلز تلقى طلب طلاق من كاميلا في عام 2018، بعد الذكرى الثالثة عشرة لزواجهما. وقال أحد المطلعين على بواطن الأمور، إن كاميلا طلبت طلاقا سريعا.

وتركت المسألة آنذاك القصر يترنح، حيث قال مصدر: "كاميلا تعرف ما يكفي من الأسرار القذرة لإسقاط النظام الملكي، وهي غاضبة بما يكفي للقيام بذلك".

كما أوضح أحد المطلعين أن كاميلا كانت تدفع الجميع إلى الجنون بأسلوبها الجدلي. ويزعم أن زوجة تشارلز كانت لديها نزاعات مع ميغان ماركل، وكيت ميدلتون، وويليام.

حيث قال: "إنها غيورة جدا من كيت وميغان الأصغر سنا، لقد شنت حملة طعن في الظهر ضدهم، واصفة إياهم بعامة الناس وغير مؤهلين للانضمام إلى العائلة المالكة!".

وفي وقت من الأوقات، قال مصدر إن الأمور أصبحت سيئة للغاية بين تشارلز وكاميلا لدرجة أنها "هددت بالكشف عن كل أسرار العائلة المالكة المظلمة"، إذا لم تحصل على ما تريده.

وقال المصدر إن كاميلا طلبت ما يصل إلى 400 مليون دولار للاحتفاظ بالأسرار، وانتهت القصة قبل احتفالات عيد ميلاد تشارلز السبعين.

وأضاف المصدر أن محادثات محمومة جرت خلف أبواب مغلقة في قصر باكنغهام، في محاولة للتفاوض بشأن نوع من التسوية لحفظ ماء الوجه.

وفي سياق متصل، ذكر الأمير هاري في مذكراته كيف طلب من تشارلز عدم الزواج من كاميلا. قال إنه يخشى أن تكون زوجة أب "شريرة"، كما قرأ عنها في القصص الخيالية.

وأضاف: "أتذكر أنني تساءلت.. إذا كانت ستكون قاسية معي، إذا كانت ستصبح مثل كل زوجات الأب الشريرات في القصص".

واتهم هاري كاميلا بالمملة خلال لقائهما الأول. وهو يعتقد أن ذلك هو السبب في أنه لم يكن وريثا للعرش. وكشف هاري أيضا أن ويليام لم يكن يحب كاميلا، حيث كان يعتقد أن طلاق والده من والدته ديانا كان بسببها.

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الأمير هاري: أبي يغار من ميغان.. أريد إخباره أنها لا تأكل كثيرا وتصنع ملابسها بنفسها!

أخبر الملك تشارلز الأمير هاري أن زوجته ميغان ماركل غير مرحب بها في بالمورال في اليوم الذي ماتت فيه الملكة إليزابيث، وفقا لآخر ادعاء من مذكرات دوق ساسكس.

وفي سيرته الذاتية الجديدة "سبير"، قال هاري إن والده أمره بعدم إحضار زوجته لزيارة الملكة إليزابيث الثانية التي كانت تحتضر، مشيرا إلى أسباب "غير منطقية وغير محترمة".

ورد هاري غاضبا على ازدراء تشارلز: "لا تتحدث أبدا عن زوجتي بهذه الطريقة!"، مما دفع الملك الآن إلى تقديم اعتذار.

وكان هاري، 38 عاما، وميغان، 41 عاما، في لندن لحضور حفل توزيع جوائز "WellChild" عندما تدهورت صحة الملكة بمنزلها في اسكتلندا.

وفي الساعة 1:55 مساء يوم 8 سبتمبر، بعد 90 دقيقة فقط من إعلان قصر باكنغهام أن الملكة ليست على ما يرام، أكد متحدث باسم الزوجين أنهما سيسافران إلى بالمورال معا.

لكن بعد ساعات، تم إصدار توضيح يفيد بأن الدوق سيسافر بمفرده. وسافر على متن طائرة خاصة إلى اسكتلندا، ووصل إلى بالمورال بعد وقت قصير من إعلان وفاة الملكة.

وادعى هاري في مذكراته أنه تلقى تعليمات مباشرة من الأمير تشارلز آنذاك بعدم إحضار ميغان. وفي مقطع مؤثر، يصف الدوق كيف علم بوفاة الملكة بعد تفقده موقع "بي بي سي" الإخباري. لكنه كان غاضبا من طلب والده أن يترك وراءه دوقة ساسكس.

في ذلك الوقت، زعم مصدر أن هاري كان لا يزال في كوخ فروغمور عندما تلقى مكالمة من والده يطلب من ميغان البقاء في المنزل.

وقال مصدر: "أخبر تشارلز هاري أنه ليس من الصواب أو المناسب أن تكون ميغان في بالمورال في مثل هذا الوقت الحزين للغاية".

وأضاف: "تمت الإشارة إلى أن كيت لن تذهب وأن الوجود يجب أن يقتصر على أقرب أفراد العائلة فقط".

وعند وصوله إلى بالمورال، استقبلت الأميرة آن، هاري، ثم أخذته إلى الغرفة التي كان يرقد فيها جثمان الملكة الراحلة.

وغادر الدوق بالمورال بعد 12 ساعة من الحداد مع والده وشقيقه. وتم تصويره بمفرده في مؤخرة سيارة رينج روفر وهو في طريقه إلى مطار أبردين في الساعة 9:20 صباحا يوم 9 سبتمبر.

وفي مذكراته، أوضح هاري عددا من المحادثات التي شاركها مع والده، والتي قيل إن تشارلز عبر فيها عن مشاعر سلبية تجاه ميغان.

وفي إحد الادعاءات المثيرة، اتهم هاري والده بالخوف من أن يغطي عليه نجم ميغان، وأعرب عن مخاوفه بشأن الاضطرار إلى دعمها ماليا.

وقال هاري إن تشارلز حذره من أن عائلته "ليست مصنوعة من المال"، وأنه لا يستطيع إعالة أي شخص آخر. لكن هاري شعر أن قلق تشارلز كان أقل ترسخا في الاقتصاد وأكثر تعلقا بالغيرة.

وقال الأمير إنه يفكر بسخرية في إخبار والده بأن تكلفة توفير الطعام والمأوى لميغان كانت ضئيلة، بالنظر إلى أنها لا تتمتع بشهية كبيرة ويمكنها صنع ملابسها الخاصة.

وأفادت مصادر بأن الملك يأمل أن يتصالح يوما ما مع ابنه الأصغر، على الرغم من الادعاءات المقدمة ضده في الكتاب، على أمل أن يحضر هاري تتويجه في 6 مايو.

والتزمت العائلة المالكة الصمت حتى الآن بشأن مزاعم هاري، وأشارت مصادر في القصر إلى أن القذف بالطين يجب أن ينتهي قبل أن تحدث أي مصالحة.