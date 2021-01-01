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"غوغل كروم" سيتوقف عن العمل بشكل نهائي في الملايين من أجهزة الكمبيوتر

الأحد 08 يناير 2023 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل كروم" سيتوقف عن العمل بشكل نهائي في الملايين من أجهزة الكمبيوتر



وكالات / سما /

سيحتاج أصحاب الأعمال والموظفون، الذين ما زالوا يستخدمون متصفح "كروم" من "غوغل" على إصدار أقدم من "ويندوز"، إلى الانتقال إلى الإصدار الأحدث.

وهذا بسبب عزم "غوغل" إيقاف الدعم الفني والأمني للمتصفح الذي يعمل على "ويندوز 7" (Windows 7) الأسبوع المقبل.

وكان لدى "غوغل" خططا في البداية لوقف الدعم في 15 يوليو 2021، ولكن بسبب "كوفيد-19"، أجلت الموعد النهائي، أولا إلى 15 يناير 2022، ثم إلى 10 يناير 2023.

وأولئك الذين ما زالوا يستخدمون "ويندوز 7" (Windows 7) و"ويندوز 8.1" (Windows 8.1)، لن يتلقوا تحديثات الأمان والدعم الفني بدءا من الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة إن أجهزة الكمبيوتر، التي تعمل على نظام التشغيل ويندوز القديم لن تحصل على تحديثات بعد 10 يناير.

ويوضح مدير دعم "كروم" في "غوغل": "Chrome 109 هو الإصدار الأخير من كروم الذي سيدعم ويندوز 7 وويندوز 8 و8.1 (Windows 8 / 8.1). وإصدار . Chrome 110 (المقرر مبدئيا إطلاقه في 7 فبراير 2023) هو الإصدار الأول من كروم، الذي يتطلبه ويندوز 10 أو إصدارا أحدث".

وتابع: "ستحتاج إلى التأكد من أن جهازك يعمل بنظام ويندوز  10 أو إصدار أحدث لمواصلة تلقي إصدارات كروم المستقبلية".

وقد يكون "ويندوز 7" قديما، لكنه ما يزال مستخدما بواسطة ملايين أجهزة الكمبيوتر حول العالم.

وأضافت "غوغل": "ستستمر الإصدارات القديمة من كروم في العمل، ولكن لن يتم إصدار تحديثات أخرى للمستخدمين على أنظمة التشغيل هذه. وإذا كنت تستخدم حاليا ويندوز 7 (Windows 7) وويندوز 8.1 (Windows 8.1)، فنحن نشجعك على الانتقال إلى إصدار ويندوز مدعوم لضمان استمرار تلقي آخر تحديثات الأمان وميزات كروم".

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