"واتساب" تفتتح العام بميزة ثورية

وكالات / سما /

افتتحت خدمة التراسل الفوري واتساب عام 2023 بإطلاق ميزة طال انتظارها، وهي تمكين المستخدمين من تجاوز الحجب والمراقبة.

وقالت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، في منشور على مدونتها: "عام جديد سعيد لكل من يستخدم واتساب! نحن ندرك أنه مثلما احتفلنا ببداية عام 2023 من خلال الرسائل النصية أو المكالمات الخاصة، لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين لا يزالون محرومين من القدرة على الوصول إلى أحبائهم بسبب قطع الإنترنت".

الوكيل "بروكسي"

ولمساعدة هؤلاء، أعلنت الشركة عن دعم الوكيل "بروكسي" لمستخدمي واتساب في جميع أنحاء العالم، بهدف تمكين المستخدمين من الحفاظ على الوصول إلى التطبيق في حالة حظر الاتصال أو انقطاعه، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.

كما أوضحت أن اختيار الاتصال عبر وكيل يُمكِّن المستخدمين من الاتصال بواتساب من خلال الخوادم التي أنشأها متطوعون ومؤسسات من جميع أنحاء العالم مخصصة لمساعدة المستخدمين على التواصل بحرية.

كذلك دعت واتساب القادرين على مساعدة الآخرين على الاتصال من خلال إنشاء وكيل للاتصال إلى المساهمة.

خصوصية وأمان

وتأكيداً على خصوصية المستخدمين، أوضحت أن الاتصال عبر الوكيل يحافظ على المستوى العالي من الخصوصية والأمان الذي توفره الخدمة، مردفة: "ستظل رسائلك الشخصية محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن بقاءها بينك وبين الشخص الذي تتواصل معه، وغير مرئية لأي شخص بينهما، فلا الخوادم الوكيلة، ولا واتساب، ولا ميتا قادرة على رؤيتها".

كما أضافت أن "أمنيتنا لعام 2023 هي ألا تحدث عمليات قطع الإنترنت هذه أبداً".

ويتوفر خيار الأمان الجديد الآن في قائمة الإعدادات لكل شخص يستخدم أحدث إصدار من تطبيق واتساب.

الاتصال بوكيل على أندرويد

يمكن الوصول إلى الخيار الجديد لمستخدمي واتساب على نظام أندرويد من خلال النقر – في تبويب الدردشات – على النقاط الثلاث في الزاوية العليا اليسرى، ثم النقر على الإعدادات (Settings)، خيار التخزين والبيانات (Storage and Data)، التمرير إلى الأسفل للخيار الأخير الوكيل (Proxy)، النقر على إعدادات الوكيل (Proxy Settings) وتفعيل خيار استخدام الوكيل (Proxy use).

غير أن هناك يوجد تحذير من واتساب: "لا تستخدم وكيلاً إلا إذا كنت غير قادر على الاتصال بواتساب. فقد يظهر عنوان IP الخاص بك لمقدم خدمة الوكيل. وهو ليس واتساب".

وأسفل التحذير يوجد خيار تعيين وكيل (Set Proxy) حيث يمكن للمستخدم إدخال عنوان الوكيل الذي لديه. ثم أخيراً النقر على خيار الحفظ (Save). وبعدئذ ستظهر علامة تحقق خضراء إن كان الاتصال عبر الوكيل ناجحاً.

وفي حال كان المستخدم لا يزال غير قادر على إرسال أو استقبال رسائل واتساب باستخدام وكيل، فربما كان هذا الوكيل محظوراً. لذا يمكن النقر مطولاً على عنوان الوكيل المحظور لحذفه، ثم إدخال عنوان وكيل جديد للمحاولة مرة أخرى.

الاتصال بوكيل على آيفون

كما هو الحال على أندرويد، يمكن الوصول إلى الخيار من خلال الذهاب للإعدادات، ثم خيار التخزين والبيانات، ثم خيار الوكيل، ثم خيار استخدام الوكيل، ثم إدخال عنوان الوكيل فالنقر على خيار الحفظ للاتصال.

ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر غوغل بلاي، ولنظام آي أو إس من خلال متجر آب ستور من آبل. ويمكن أيضاً تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.