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المالكي: ندرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات حكومة الاحتلال ضد شعبنا

الأحد 08 يناير 2023 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: ندرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات حكومة الاحتلال ضد شعبنا



رام الله / سما /

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ندرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضد شعبنا الفلسطيني، بسبب لجوء دولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد المالكي في تصريحات إذاعية ، اليوم الأحد، أن إجراءات الاحتلال مخالفة للقانون الدولي، وتأتي ردا على حق طبيعي يتيحه القانون لدولة فلسطين، للخلاص من الاحتلال المتواصل منذ عقود.

وقال: "سنطالب في رسالة إلى وزارات الخارجية حول العالم باتخاذ موقف واضح من تلك الإجراءات؛ كي تدرك دولة الاحتلال بأنها ليست مطلقة الحرية في التصرف كيفما تشاء".

وأوضح أن العمل متواصل لبناء رأي عام دولي ضد دولة الاحتلال ونظامها العنصري بعد فضح جرائمها أمام دول العالم.

#رياض المالكي

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