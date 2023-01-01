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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 08 يناير 2023 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"هآرتس": 

- كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي: خطة اضعاف الجهاز القضائي ستتأثر من قرار المحكمة العليا بشأن الوزير درعي 

- المعارضة تعول على الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة 

- الكابينت صادق على مصادرة أموال السلطة وتجميد البناء في المنطقة "ج"، بعد توجهها الى محكمة العدل الدولية 

- وزير الخارجية ايلي كوهن: سنجبي الثمن على الاضرار بإسرائيل دوليا 

- جدعون ليفي: اهلا وسهلا بكريم يونس وانا مسرور بعد إطلاق سراحك من السجن 

- وزير الأمن يسحب تصاريح ثلاثة قياديين من حركة فتح لزيارتهم المحرر كريم يونس 

- نعامه لندو: كل نشاط فلسطيني بالنسبة لإسرائيل إرهاب 

- افتتاحية الصحيفة: لا احتلال– لكنه مؤقت 

"يديعوت احرونوت": 

- خطة وزير القضاء ضربت رقما قياسيا في إقرار قوانين الإصلاحات في الجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا 

- ساحة الاحتجاج: آلاف المتظاهرين ضد الحكومة بسبب الإصلاحات القضائية 

- رئيس المحكمة العليا السابق اهرون براك: الإصلاحات المقترحة بالجهاز القضائي بداية خراب الهيكل الثالث 

- كبار قادة الليكود يحذرون نتنياهو من ان فترة سلطته لن تكون سهلة بالمرة 

- عضو الكنيست دافيد امسلم: نتنياهو ناكر للجميل ولن نسمح لأحد أن يحتقر الشرقيين  

"معاريف": 

- العودة للشارع: آلاف شاركوا في المظاهرة بتل أبيب ضد حكومة نتنياهو احتجاجا على الإصلاحات القضائية 

- رئيس المحكمة العليا السابق القاضي اهرون براك: خطة وزير القضاء تشكل خطرا على الديمقراطية والانقلاب القضائي مثل انقلاب الدبابات 

- عضو الكنيست امسلم: نتنياهو ناكر للجميل وأغلبية مصوتي الليكود من الشرقيين ويشكلون 70% 

- الكابينيت يقرر فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية 

- بايدن قلق من حكومة نتنياهو بكل ما يتعلق بالاستيطان وتقويض حل الدولتين ومن المس بالديمقراطية ويرسل كبار المسؤولين الى تل ابيب 

- نتنياهو يزور واشنطن الشهر المقبل 

#الصحف الإسرائيلية

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