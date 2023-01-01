رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"هآرتس":

- كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي: خطة اضعاف الجهاز القضائي ستتأثر من قرار المحكمة العليا بشأن الوزير درعي

- المعارضة تعول على الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة

- الكابينت صادق على مصادرة أموال السلطة وتجميد البناء في المنطقة "ج"، بعد توجهها الى محكمة العدل الدولية

- وزير الخارجية ايلي كوهن: سنجبي الثمن على الاضرار بإسرائيل دوليا

- جدعون ليفي: اهلا وسهلا بكريم يونس وانا مسرور بعد إطلاق سراحك من السجن

- وزير الأمن يسحب تصاريح ثلاثة قياديين من حركة فتح لزيارتهم المحرر كريم يونس

- نعامه لندو: كل نشاط فلسطيني بالنسبة لإسرائيل إرهاب

- افتتاحية الصحيفة: لا احتلال– لكنه مؤقت

"يديعوت احرونوت":

- خطة وزير القضاء ضربت رقما قياسيا في إقرار قوانين الإصلاحات في الجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا

- ساحة الاحتجاج: آلاف المتظاهرين ضد الحكومة بسبب الإصلاحات القضائية

- رئيس المحكمة العليا السابق اهرون براك: الإصلاحات المقترحة بالجهاز القضائي بداية خراب الهيكل الثالث

- كبار قادة الليكود يحذرون نتنياهو من ان فترة سلطته لن تكون سهلة بالمرة

- عضو الكنيست دافيد امسلم: نتنياهو ناكر للجميل ولن نسمح لأحد أن يحتقر الشرقيين

"معاريف":

- العودة للشارع: آلاف شاركوا في المظاهرة بتل أبيب ضد حكومة نتنياهو احتجاجا على الإصلاحات القضائية

- رئيس المحكمة العليا السابق القاضي اهرون براك: خطة وزير القضاء تشكل خطرا على الديمقراطية والانقلاب القضائي مثل انقلاب الدبابات

- عضو الكنيست امسلم: نتنياهو ناكر للجميل وأغلبية مصوتي الليكود من الشرقيين ويشكلون 70%

- الكابينيت يقرر فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

- بايدن قلق من حكومة نتنياهو بكل ما يتعلق بالاستيطان وتقويض حل الدولتين ومن المس بالديمقراطية ويرسل كبار المسؤولين الى تل ابيب

- نتنياهو يزور واشنطن الشهر المقبل