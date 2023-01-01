فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
"هآرتس":
- كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي: خطة اضعاف الجهاز القضائي ستتأثر من قرار المحكمة العليا بشأن الوزير درعي
- المعارضة تعول على الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة
- الكابينت صادق على مصادرة أموال السلطة وتجميد البناء في المنطقة "ج"، بعد توجهها الى محكمة العدل الدولية
- وزير الخارجية ايلي كوهن: سنجبي الثمن على الاضرار بإسرائيل دوليا
- جدعون ليفي: اهلا وسهلا بكريم يونس وانا مسرور بعد إطلاق سراحك من السجن
- وزير الأمن يسحب تصاريح ثلاثة قياديين من حركة فتح لزيارتهم المحرر كريم يونس
- نعامه لندو: كل نشاط فلسطيني بالنسبة لإسرائيل إرهاب
- افتتاحية الصحيفة: لا احتلال– لكنه مؤقت
"يديعوت احرونوت":
- خطة وزير القضاء ضربت رقما قياسيا في إقرار قوانين الإصلاحات في الجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا
- ساحة الاحتجاج: آلاف المتظاهرين ضد الحكومة بسبب الإصلاحات القضائية
- رئيس المحكمة العليا السابق اهرون براك: الإصلاحات المقترحة بالجهاز القضائي بداية خراب الهيكل الثالث
- كبار قادة الليكود يحذرون نتنياهو من ان فترة سلطته لن تكون سهلة بالمرة
- عضو الكنيست دافيد امسلم: نتنياهو ناكر للجميل ولن نسمح لأحد أن يحتقر الشرقيين
"معاريف":
- العودة للشارع: آلاف شاركوا في المظاهرة بتل أبيب ضد حكومة نتنياهو احتجاجا على الإصلاحات القضائية
- رئيس المحكمة العليا السابق القاضي اهرون براك: خطة وزير القضاء تشكل خطرا على الديمقراطية والانقلاب القضائي مثل انقلاب الدبابات
- عضو الكنيست امسلم: نتنياهو ناكر للجميل وأغلبية مصوتي الليكود من الشرقيين ويشكلون 70%
- الكابينيت يقرر فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
- بايدن قلق من حكومة نتنياهو بكل ما يتعلق بالاستيطان وتقويض حل الدولتين ومن المس بالديمقراطية ويرسل كبار المسؤولين الى تل ابيب
- نتنياهو يزور واشنطن الشهر المقبل