خدمات المغازي يقرر مقاطعة كافة البطولات التي ينظمها اتحاد كرة السلة

غزة / سما /

احتشد عدد كبير من جماهير الألتراس ومشجعي كرة السلة لنادي خدمات المغازي وذلك دعماً وتأييداً للنادي في مطالبه العادلة ورفضاً للقرارات المجحفة من قِبل إتحاد كرة السلة وكذلك دعما لقرار مجلس الإدارة بمقاطعة كافة البطولات التي ينظمها الأتحاد.

وشهدت صالة نادي خدمات المغازي والتي شارك فيها عدد من المخاتير ورجال الاعمال و ممثلي الجمعيات والمؤسسات والإداريين ،حالة من التكاثف لكل الأطياف في المغازي دعما لقرار ناديهم، ومساندة ودعم من قدامى الرياضيين ولاعبي النادي في مختلف الألعاب.

وألقيت العديد من الكلمات التي عبرت عن مساندتها لقرارات مجلس إدارة النادي في مقاطعته للدوري والكاس والتأكيد على الحفاظ على الإرث والحق التاريخي للنشاط الرياضي في المتابعةِ والبِناءِ والتَطْوير دون أن يَطغى شيءٌ على أصل الحكاية والهدف والرسالة.

وباسم جماهير مخيم المغازي ولجنة المتابعة وشهداء الحركة الرياضية جدد القيادي سمير قنديل العهد من قبل هذه الجماهير المحتشدة على الوقوف إلى جانب الإدارة في خطواتها العادلة من أجل رفع الظلم عن هذا النادي العريق.

واكد قنديل أن نادي خدمات المغازي عصي على الانكسار ولا يمكن ايا كان أن يطمس هويته.



وأشاد قنديل بكل من ساهم في دعم النادي خاصة الجندي المجهول الاستاد المحامي طارق الزرد الذي تولى الدفاع عن النادي في المحاكم الرياضية وكذلك الإعلاميين.

وفي كلمة الرياضيين القدامي ثمن محمود شلتوت موقف إدارة نادي المغازي على قراراتها بعدم المشاركة في مباريات كرة السلة لحين تنفيذ قرار المحكمة.

وناشد شلتوت الاتحاد أن يتخذ قرارات شجاعة وينفذ القرارات السابقة.

بدوره حيا المهندس مازن موسى رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم المغازي المشاركين لدعمهم لهذا النادي العريق والذي يشهد تاريخه وبطولاته التي فاز فيها أنه أهم المؤسسات والذي علق تاريخه في ذاكرتنا.

وطمأن موسى المشاركين أننا لا نخاف على لاعبي السلة في المغازي فهم عند حسن ظن الجميع.

وقال :' أدبيا كان يفترض أن يطبق هذا لقرار وكون الاتحاد وقف متعنتا فالمطلوب منا أن نبقى داعمين للإدارة حتى تبقى ثابتة لأية قرارات أخرى ".

وأيد المختار ابو ايمن اصلان الداعم لنادي خدمات المغازي باسم المخاتير القرارات الذي اتخذتها الإدارة.

وألهب الكابتن موسى موسى الجماهير المحتشدة بكلمات عشق لنادي خدمات المغازي قائلا :" لي شرف أن أقف بينكم لاعبر عن شكري لهذه الوقفة التاريخية "

واكد أننا كلاعبين سنبقى داعمين للنادي ، ومتمنيا أن تستمر الوقفة وهذا التأييد لحين الاستجابة لمطالبنا العادلة.



وقدم عبد الباسط العويدات رئيس مجلس إدارة النادي الشكر لجميع الداعمين من تنظيمات ورجال ووجهاء وجماهير كل من لم يخدلنا وانصفنا ووقف بجانبنا.

وقال :" الرياضة تربية للنفوس وليس حيازة كؤوس والمؤامرة بدأت عندما حصدنا البطولات الأخيرة ".

وانتقد العويدات كل مظاهر التجاوزات من الاتحاد بداية من خرق قوانين التسجيل إلى ضرب قرارات المحكمة بعرض الحائط.

وطالب الجميع بالوقوف للارتقاء بفريق كرة السلة وعدم السماح لأي أحد بتعكير أجواء المحبة في المخيم.

وكانت هيئة التحكيم الرياضي قد أصدرت قرارها النهائي في قضية الطعن الذي تقدم به نادي خدمات المغازي ضد اتحاد كرة السلة خلال جلسة النطق بالحكم والتي تكونت من د. محمود أبو صوي والدكتور جمال أبو بشارة والمحامي محمد أبو دف والتي حكمت بالإجماع قبول الطعن شكلاً، وقبوله موضوعاً والحكم بإلغاء القرار الصادر عن لجنة الاستئناف المطعون ضدها الصادر بتاريخ 8/8/2022 وتبعاً لذلك إلغاء القرار الصادر عن لجنة انضباط الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة بالمحافظات الجنوبية بتاريخ 20/7/2022. وكذلك بطلان فتح فترة الحذف والإضافة التي أقرها الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة للمرة الثالثة في المحافظات الجنوبية اعتباراً من 23/6/2022 ولغاية 29/6/2022 وذلك لمخالفتها التعميم السنوي لموسم 2021-2022 والأنظمة النافذة.