شباب الخليل يفوز على البيرة ويشعل المنافسة بالمحترفين

رام الله / سما /

فاز "شباب الخليل" على "مؤسسة البيرة" بهدفين نظيفين، مساء أمس السبت، في المباراة التي جمعتهما على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

وافتتح الشباب التسجيل في الدقيقة 24 عن طريق محمد الجعبري، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة، رفع "شباب الخليل" رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن "جبل المكبر" صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة عن المتصدر "هلال القدس". وتجمد رصيد "مؤسسة البيرة" عند 13 نقطة في المركز الثامن.​

وعلى نفس الاستاد، عمق "مركز بلاطة" جراح "شباب الأمعري" وفاز عليه بهدفين مقابل هدف، ليرفع "بلاطة" رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد "الأمعري" عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

وعلى استاد الخضر جنوب بيت لحم، تعادل "ترجي واد النيص" مع "أهلي الخليل" بهدف لهدف.

وافتتح المخضرم أشرف نعمان التسجيل للترجي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجّل محمد طارق الجعبري هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 38.

ورفع "ترجي واد النيص" رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، في حين رفع "أهلي الخليل" رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.

وكانت مباريات الأسبوع الثاني عشر قد افتتحت أمس الجمعة، حيث فاز "جبل المكبر" على "هلال القدس" بهدفين نظيفين، على استاد الشهيد فيصل الحسيني، سجلهما رامي مسالمة في الدقيقة 20 وشهاب قنبر في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة.

وأشهر حكم المباراة براء أبو عيشة، ثلاث بطاقات حمراء، للاعبي الهلال محمد الدسوقي في الدقيقة 85 ومحمد عبيد في الوقت بدل الضائع، وللاعب المكبر مهدي عيسى في الوقت بدل الضائع.

ورفع "جبل المكبر" رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد "هلال القدس" عند 28 نقطة في صدارة الترتيب.

وعلى استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، فاز "ثقافي طولكرم" على "إسلامي قلقيلية" بهدف نظيف سجله حمزة عيسى في الدقيقة 36، ليرفع الثقافي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد "إسلامي قلقيلية" عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

كما فاز "شباب الظاهرية" على "شباب السموع" بهدف نظيف، سجله أحمد ماهر في الدقيقة 25، في المباراة التي جمعتهما على استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل. وشهدت المباراة طرد لاعب السموع مصعب أبو سالم بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 86.

ورفع "شباب الظاهرية" رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد "شباب السموع" عند 8 نقاط في المركز العاشر.