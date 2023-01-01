العالول: علمت بقرار سحب تصريح دخول أراضينا المحتلة من وسائل الإعلام

رام الله / سما /

قال محمود العالول نائب رئيس حركة "فتح"، صباح الأحد، إنه علم بقرار سحب تصريح دخوله لمناطق الداخل المحتل، من وسائل الإعلام، ولم يتم إبلاغه أو يرى القرار بنفسه.



وكان وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت أمر أمس بسحب تصاريح الدخول لقيادات فتحاوية من بينهم العالول، وروحي فتوح، وعزام الأحمد، بسبب زيارتهم لمنزل المحرر كريم يونس في عارة.



وبين العالول في حديث لـ "إذاعة علم" المحليةـ، أن هذه الخطوة كانت متوقعة من قبل حكومة الاحتلال التي وصفها بـ "الفاشية"، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تتخذ مزيدًا من الإجراءات الاستثنائية بحق الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة.



وأشار إلى أنه تم توجيه رسائل إلى العالم والأمم المتحدة بشأن الخطوات المتوقعة من قبل هذه الحكومة، محذرًا من خطورة الخطوات والإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة الحالية.