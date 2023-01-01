فيديو.. "خدمات رفح" يواصل الصدارة .. وتعادل سلبي بين اتحاد خانيونس والصداقة

غزة / سما /

حقق خدمات رفح انتصارا ثمينا على حساب ضيفه شباب خانيونس (1/3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم "النشامى" بهدف عبر سليمان أبو عبيدة (5)، قبل أن يردّ "الأخضر" الرفحي بثلاثية عن طريق محمد الجرمي (15)، وإبراهيم أبو عمير (70)، وإبراهيم العرجا (97).

ورفع الفائز رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط أمام ملاحقه المباشر شباب رفح، وبقي رصيد الخاسر 16 نقطة في المركز السابع.

اتحاد خانيونس (0) _ الصداقة (0)

واحتكم اتحاد خانيونس للتعادل السلبي مع منافسه الصداقة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة.

ليرفع "الطواحين" رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، ويصبح رصيد الصداقة 16 نقطة في المركز الثامن.