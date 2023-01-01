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مفاجأة تحكيمية مدوية في مباراة ريال مدريد وفياريال

الأحد 08 يناير 2023 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة تحكيمية مدوية في مباراة ريال مدريد وفياريال



وكالات / سما /

مفاجأة مدوية فجرتها صحيفة ماركا الإسبانية بشأن قرارات الحكم سوتو جرادو في مباراة ريال مدريد وفياريال، مساء أمس السبت، والتي عرفت احتساب ركلتي جزاء، وانتهت بفوز فريق ملعب لا سيراميكا على أرضه، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأفادت صحافة مدريد بأن الحكم وقع في خطأين باحتساب ركلتي جزاء، غير صحيحتين، واحدة لمصلحة الريال والأخرى صبت في صالح الخصم.

وعرفت الدقيقة 59 احتساب الحكم سوتو جرادو ركلة جزاء لمصلحة ريال مدريد، سجل منها كريم بنزيما هدف التعادل في مرمى أصحاب الأرض، وسط اعتراض من لاعبي فياريال.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، عبر الخبير التحكيمي بيريز بورول، أن القرار لم يكن صائباً، وأوضح” لا يمكن شرح الأمر، لا يمكن احتساب هذه الركلة، لا يوجد أي تأثير لهذه اللقطة على اللعبة، لمست الكرة يد فويث في وضع الحركة”.

وبعد ثلاث دقائق من ركلة جزاء الريال، منح الحكم ركلة جزاء أخرى، هذه المرة لمصلحة فياريال، ويرى الخبير التحكيمي أن سوتو جرادو لم يحالفه التوفيق في قراره هذه المرة أيضاً.

وأفاد بيريز قائلاً” لا وجود لركلة الجزاء، ألابا تعثر داخل منطقة الجزاء ولمس الكرة، ولكن أقول أيضاً أنه طالما أعطى الركلة الأولى لمصلحة الريال، فكان عليه بالفعل أن يحتسب هذه الركلة”.

#فياريال #ريال مدريد #التحكيم #الدوري الاسباني #ركلة جزاء

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