  1. الرئيسية
  2. الرياضة

النصر يخطط لضم أسطورة جديدة لمزاملة رونالدو

الأحد 08 يناير 2023 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النصر يخطط لضم أسطورة جديدة لمزاملة رونالدو



وكالات / سما /

يبدو أن النصر السعودي لن يتوقف عند حدود صفقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بل سيواصل تعزيز صفوفه بمزيد من النجوم العالميين.

وأبرم النصر، صفقة تاريخية مؤخرا عبر التعاقد مع رونالدو مجانا حتى صيف 2025، وسط تقارير تشير إلى منحه عقدا هو الأغلى على الإطلاق ببلوغ راتبه السنوي 200 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم السبت، عن دخول ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، دائرة اهتمام النصر، أملا في ضمه لاحقا.

ويريد النصر استغلال انتهاء عقد رويس مع دورتموند في حزيران/يونيو المقبل، لضمه مجانا على طريقة كريستيانو رونالدو.

ويلعب صاحب ال33 عاما ضمن صفوف أسود الفيستيفال منذ العودة إليه في 2012، قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

#كريستيانو رونالدو #نادي النصر السعودي #ماركو رويس

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: كتاب "الحافلات تحترق" يثير غضباً في "إسرائيل".. بن غفير يوعز بفتح تحقيق

صحيفة عبرية تكشف عن خلاف أمريكي إسرائيلي جديد

موقع عبري: قطاع غزة برميل بارود سينفجر في أي لحظة

جيروزاليم بوست : هذا هو أكبر تهديد لـ"إسرائيل"

فيديو: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

سموتريتش يعلق على قرار إلغاء تصاريح ثلاثة مسؤولين فلسطينيين

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

حكومة

موقع عبري : نتنياهو منع اتخاذ قرارات أكثر صرامة ضد السلطة وتم نقل هذه الرسالة لها ..

لهذا السبب : استياء وغضب مصري من حكومة نتنياهو

واشنطن ترسل رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية

عايش-730x438

موقع عبري: قطاع غزة برميل بارود سينفجر في أي لحظة

kXwJuO7u

فيديو: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم