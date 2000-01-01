وفاة مبامي لاعب باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

قال باريس سان جيرمان إن لاعبه الكاميروني السابق موديست مبامي توفي بعد تعرضه لسكتة قلبية عن عمر ناهز "40 عاما" يوم السبت.



ولعب مبامي لعدة أندية فرنسية منها باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا.



ونال لقب كأس فرنسا في 2004 و2006 مع باريس سان جيرمان.



وأحرز مبامي ثلاثة أهداف في 37 مباراة مع الكاميرون، كما كان ضمن الفريق الذي نال ذهبية أولمبياد سيدني 2000.



ولعب مبامي في إسبانيا والصين والسعودية قبل اعتزاله في 2016 بعد فترة قصيرة مع لوهافر الفرنسي.



وقال باريس سان جيرمان في بيان: موديست مبامي توفي عن 40 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية، باريس سان جيرمان يقدم تعازيه إلى عائلته ومحبيه.