رسميا.. الاتحاد الفرنسي يعلن تمديد عقد المدرب ديشان

وكالات / سما /

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت، تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني الأول ديدييه ديشان حتى العام 2026.

وجاء في بيان للاتحاد الفرنسي: "يسر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه نويل لوغريت الإعلان عن تمديد عقد ديدييه ديشان مدربا للمنتخب الفرنسي حتى يونيو/ حزيران 2026".

وكان ديشان قد قاد البلوز إلى لقب كأس العالم في روسيا 2018، وإلى وصافة كأس العالم قطر 2022 بعد الخسارة في النهائي أمام الأرجنتين.

وتم تعيين ديشان (54 عاما) في 9 تموز/ يوليو 2012. ومنذ ذلك الوقت قاد المنتخب إلى 89 فوزا، 28 تعادلا، وخسر في 22 مناسبة ضمن 139 مباراة، وسجل المنتخب الفرنسي تحت قيادته 279 هدفا واستقبلت شباكه 119.

وفاز المنتخب الفرنسي تحت قيادة ديشان بلقب بطولة دوري الأمم 2021، ووصل إلى نهائي بطولة يورو 2016.

وتحتل فرنسا حاليا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) خلف البرازيل المتصدرة والأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

وقال الاتحاد الفرنسي إن المدرب المساعد جي ستيفان وفرانك رافيو مدرب حراس المرمى وسيريل موين مدرب الأحمال البدنية، سيستمرون في مناصبهم مع المنتخب الوطني أيضا.