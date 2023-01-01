فيديو.. غواصات فياريال تُغرق ريال مدريد في لاسيراميكا

تلقى ريال مدريد هزيمة مريرة من مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “لاسيراميكا”، ضمن إطار الجولة 16 من بطولة الدوري الإسباني.

وهذه الهزيمة الثانية التي يتعرض لها ريال مدريد في بطولة الليجا هذا الموسم، والتي قد تكلفه خسارة الصدارة التي يتشاركها مع برشلونة، في حال انتصر الأخير غداً على أتلتيكو مدريد، أو حتى خرج بنقطة التعادل.

وعانى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي ضد الغواصات الصفر طوال التسعين دقيقة، بالأخص على الصعيد الدفاعي، بينما لم يكن الفريق موفقاً من الناحية الهجومية.

ودخل فياريال المباراة بقوة كبيرة، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكراً في أكثر من هجمة خطيرة، بينما ظهر دفاع ريال مدريد مرتبكاً للغاية، وارتكب العديد من الهفوات التي مرت بسلام بسبب براعة تيبو كورتوا وبعض الرعونة من مهاجمي الغواصات.

وتحسن أداء ريال مدريد بعض الشيء بعد انقضاء الربع ساعة الأولى، خصوصاً من الناحية الهجومية، لكن هذا لم يمنع فياريال من مواصلة الضغط وخلق الفرص السانحة للتسجيل.

ومع بداية الشوط الثاني، ارتكب فيرلاند ميندي خطأ فادح بالتمرير في الثلث الأول من الملعب، واستغل فياريال هذا الخطأ ليسجل أول أهداف اللقاء عن طريق بريمي مينو.

وتحصّل ريال مدريد على ركلة جزاء بحلول الدقيقة 60 بسبب لمسة يد على مدافع فياريال، وتقدم كريم بنزيما لتنفيذها، ونجح في ترجمتها إلى هدف التعادل. لكن فياريال عاد وأحرز هدف التقدم مجدداً بعد 3 دقائق فقط من ركلة جزاء أخرى تسبب بها المدافع النمساوي ديفيد ألابا.

وحاول ريال مدريد معادلة النتيجة خلال الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الثاني، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل في نهاية المطاف، ليتلقى الفريق هزيمة مريرة في وقت صعب من الموسم.

وتجمّد رصيد الفريق الملكي عند النقطة 38، وظل في الصدار مؤقتاً بالمناصفة مع برشلونة، بينما رفع فياريال رصيده إلى النقطة 27، وصعد إلى المركز الخامس بشكل مؤقت.