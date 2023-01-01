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موقع عبري : نتنياهو منع اتخاذ قرارات أكثر صرامة ضد السلطة وتم نقل هذه الرسالة لها ..

الأحد 08 يناير 2023 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري : نتنياهو منع اتخاذ قرارات أكثر صرامة ضد السلطة وتم نقل هذه الرسالة لها ..



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واي نت العبري، بعد منتصف الليل، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منع اتخاذ قرارات شديدة القسوة تتماشى مع توصيات المؤسسة الأمنية، ضد السلطة الفلسطينية، وذلك خلال اجتماع المجلس المصغر "الكابنيت".

وبحسب الموقع العبري، فإن نتنياهو قرر تعيين فريقًا وزاريًا محدودًا يضم 4 وزراء، من بينهم وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يخدم كوزير في وزارة الجيش، ووزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، لتحديد الخطوات التفصيلية الواجب اتخاذها.

وبحسب مسؤلون إسرائيليون كبار، فإن أي خطوة من جانب السلطة أمام المؤسسات الدولية ستقابل برد آخر قوي.

ووفقًا للموقع، فإن الأميركيين لم تعجبهم القرارات الإسرائيلية، لكنهم لم يدينوا هذه الخطوة لأنهم أدركوا أنه كان بإمكانها اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وبحسب الموقع، فإن إسرائيل أرسلت رسالة إلى السلطة الفلسطينية تفيد بعدم اهتمامها بحلها، ولكن في نفس الوقت أوضحت أنها لن تستمر في صمت تجاه الخطوات المتخذة في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية، وأنه سيكون هناك رد فعل قوي على أي خطوة من هذا القبيل.

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