أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها خبر وقوع إصابات واستيلاء على 10 دونمات قرب الخليل وبيت لحم، وإلغاء سلطات الاحتلال تصاريح 3 من قيادات "فتح" بعد زيارتهم المحرر كريم يونس.
كما أبرزت الصحف الثلاث، تظاهرة آلاف الإسرائيليين ضد حكومة نتنياهو الجديدة.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
"الحياة الجديدة":
- العالول: إجراءات الاحتلال ضد شعبنا لن تترك لنا خيارا سوى المواجهة وقبول التحدي
- ممثلا عن الرئيس: اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق
- الحركة الأسيرة تشحذ الهمم والاستنفار من خلال هيئة سيادية مشتركة
- اصابات واستيلاء على 10 دونمات قرب الخليل وبيت لحم والاحتلال يقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة
- الشيخ: الرئيس يرفع "لا" كبرى في وجه الهيمنة والإكراهات مستندا لقوة شعبه وثباته
- الرئيس يهاتف الفنان العربي جورج وسوف معزيا بوفاة نجله
- الاحتلال يلغي تصاريح ثلاثة من قيادات "فتح" بعد زيارتهم المحرر كريم يونس
- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو ونشطاء من اليمين المتطرف يعتدون على أيمن عودة
* "القدس":
- تشمل العالول وفتوح والأحمد.. إسرائيل تلغي تصاريح قيادات زارت الأسير المحرر كريم يونس
- منع عقد اجتماع لأولياء أمور الطلاب في بلدة العيسوية بإيعاز من بن غفير.. واصابات واعتداءات للمستوطنين
- إحياء يوم الشهيد في أم الفحم
- آلاف الاسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو
- "ميدل إيست آي": بن غفير يحضر لحرب دينية في القدس
* "الأيام":
- اقتحام وحملة تمشيط واسعة في جنين وإقامة بؤرة استيطانية في مسافر يطا
- الاحتلال يلغي تصاريح 3 من قيادات "فتح" بعد زيارتهم المحرر كريم يونس
- تل أبيب: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو الجديدة
- إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب بيت لحم
- اصابات واعتقالات خلال مواجهات في بلدتي بيت أمر ودورا
- بن غفير يمنع لقاء بين أولياء أمور الطلاب في العيسوية
- أم الفحم: المئات يشاركون في فعالية وطنية إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني
- موقع "ميدل إيست آي": بن غفير يحضر لحرب دينية في القدس