رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها خبر وقوع إصابات واستيلاء على 10 دونمات قرب الخليل وبيت لحم، وإلغاء سلطات الاحتلال تصاريح 3 من قيادات "فتح" بعد زيارتهم المحرر كريم يونس.

كما أبرزت الصحف الثلاث، تظاهرة آلاف الإسرائيليين ضد حكومة نتنياهو الجديدة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- العالول: إجراءات الاحتلال ضد شعبنا لن تترك لنا خيارا سوى المواجهة وقبول التحدي

- ممثلا عن الرئيس: اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق

- الحركة الأسيرة تشحذ الهمم والاستنفار من خلال هيئة سيادية مشتركة

- اصابات واستيلاء على 10 دونمات قرب الخليل وبيت لحم والاحتلال يقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

- الشيخ: الرئيس يرفع "لا" كبرى في وجه الهيمنة والإكراهات مستندا لقوة شعبه وثباته

- الرئيس يهاتف الفنان العربي جورج وسوف معزيا بوفاة نجله

- الاحتلال يلغي تصاريح ثلاثة من قيادات "فتح" بعد زيارتهم المحرر كريم يونس

- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو ونشطاء من اليمين المتطرف يعتدون على أيمن عودة

* "القدس":

- تشمل العالول وفتوح والأحمد.. إسرائيل تلغي تصاريح قيادات زارت الأسير المحرر كريم يونس

- منع عقد اجتماع لأولياء أمور الطلاب في بلدة العيسوية بإيعاز من بن غفير.. واصابات واعتداءات للمستوطنين

- إحياء يوم الشهيد في أم الفحم

- آلاف الاسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

- "ميدل إيست آي": بن غفير يحضر لحرب دينية في القدس

* "الأيام":

- اقتحام وحملة تمشيط واسعة في جنين وإقامة بؤرة استيطانية في مسافر يطا

- الاحتلال يلغي تصاريح 3 من قيادات "فتح" بعد زيارتهم المحرر كريم يونس

- تل أبيب: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو الجديدة

- إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب بيت لحم

- اصابات واعتقالات خلال مواجهات في بلدتي بيت أمر ودورا

- بن غفير يمنع لقاء بين أولياء أمور الطلاب في العيسوية

- أم الفحم: المئات يشاركون في فعالية وطنية إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني

- موقع "ميدل إيست آي": بن غفير يحضر لحرب دينية في القدس