ألمانيا تعتقل إيرانيا للاشتباه بتخطيطه لهجوم كيميائي

وكالات

اعتقل إيراني يبلغ 32 عاما في غرب ألمانيا للاشتباه في أنه كان يخطط لهجوم باستخدام السيانيد والريسين، وذلك بحسب مزاعم الشرطة الألمانية ومكتب المدعي العام في دوسلدورف.

وأفادت الشرطة في مونستر بألمانيا، أن المشتبه به اشترى مادتي "السيانيد" و"الريسين"، في محاولة "لارتكاب هجوم بدوافع إسلامية"، وفقا لبيان صادر عنها.

ووفقا للشرطة، فإنه تم دهم مكان إقامته فيوقت مبكر من اليوم الأحد، في كاستروب روكسيل (شمال الراين - وستفاليا) بحثا عن "مواد سامة" محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام وشرطة مونستر.

وأضافت السلطات الألمانية في البيان، أن المحققين فتشوا منزل المشتبه به في مدينة كاستروب روكسيل، بحثا عن السموم والأدلة الأخرى.

وأشار المحققون إلى أن الإيراني "يشتبه في إعداده لعمل عنف خطير يهدد أمن الدولة عبر تزوده بالسيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم طابعه إسلامي"، مضيفين أن شخصا آخر اعتقل خلال العملية.

وذكر الادعاء أن المشتبه به الرئيسي يفترض أن يمثل في الأيام المقبلة امام قاضي التحقيق. مضيفا أن مثل هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن ما بين 6 أشهر و10 سنوات.

وبحسب صحيفة "بيلد" اليومية، تلقت السلطات الألمانية قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم "بقنبلة كيماوية".

وتعرضت ألمانيا في السنوات الأخيرة لاعتداءات عدة، بما فيها هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في كانون الأول/ديسمبر 2016، خلف 13 قتيلا.