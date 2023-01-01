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هدم مقهى وكافيتيريا في مجد الكروم

الأحد 08 يناير 2023 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم مقهى وكافيتيريا في مجد الكروم



القدس المحتلة / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، مقهى وكافيتيريا في بلدة مجد الكروم في الجليل، بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

واقتحمت قوات معززة من الشرطة بلدة مجد الكروم من الجهة الغربية، وقامت بمحاصرة مقهى وكافيتيريا بملكية محمد شكيب مناع، وذلك تمهيدا لهدمه.

ومنعت الشرطة الأهالي الاقتراب من المكان، حيث قامت بإغلاق منطقة المقهى على مفترق مجد الكروم الغربي، ووفرت الحماية لجرافات وآليات الهدم.

وهدمت الجرافات المبنى بالكامل على محتوياته من معدات وأثاث، فيما أغلقت الشرطة مخرج ومدخل مجد الكروم الغربي، حتى الانتهاء من عملية الهدم.

وتشهد بلدات عربية تصعيدا في أعمال هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص خاصة بالنقب والمثلث الجنوبي.

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