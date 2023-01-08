طقس فلسطين.. أجواء غائمة وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

غزة /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 2023/01/08، أن يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة تبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.