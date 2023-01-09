راصد جوي: حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها البلاد الإثنين المقبل

رام الله/سما/

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم السبت7/1/2023م، أن تشهد الحالة الجوية يوم الإثنين المقبل حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وقال العلامي عبر صفحته في "الفيس بوك":" إن حالة سريعة من عدم الاستقرار الجوي يوم الاثنين وفرص لزخات من الأمطار فوق مناطق متفرقة بطابع "محلي".

وأضاف:" وتهطل امطار متفاوتة الغزارة (قد تكون غزيرة ورعدية في بعض الأماكن) وتبقى مناطق أخرى دون أي امطار تُذكر".

وأفادت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، بأن حالة من عدم الاستقرار الجوي، تؤثر على طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة من الأسبوع الجاري.

وبحسب الأرصاد الجوية فإن طقس فلسطين غدًا الأحد، يكون الجو فيه غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية.

وأضافت، "يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".



وبخصوص طقس فلسطين الاثنين 2023/01/09، فقد أشارت الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وأوضحت، "واعتباراً من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار خاصة المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".