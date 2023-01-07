سموتريتش يعلق على قرار إلغاء تصاريح ثلاثة مسؤولين فلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

علق وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء يوم السبت، على قرار وزير جيش الاحتلال إلغاء تصاريح الدخول إلى "إسرائيل" من ثلاثة مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية.

وقال سموتريتش، في تغريدة له عبر تويتر: "أهنئ صديقي وزيرالجيش يوآف غالانت على قراره الصحيح والمهم بإلغاء تصاريح دخول "إسرائيل" لمسؤولي السلطة الفلسطينية الذين ذهبوا إلى الأسير كريم يونس".

وأضاف: "حكومتنا ستحارب الإرهاب ولن تسمح للسلطة الفلسطينية بلعب اللعبة المزدوجة التي تعودت عليها"، على حد قوله.

מברך את חברי, שר הביטחון יואב גלנט, על החלטתו הנכונה והמתבקשת לשלול באופן מידי את היתרי הכניסה לישראל של בכירי הרש"פ שעלו לרגל למחבל יונס. הממשלה שלנו תיאבק בטרור ולא תאפשר לרש"פ את המשחק הכפול שהיא התרגלה אליו. pic.twitter.com/PXmIPjw3MA — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) January 7, 2023

وأوعز غالانت لمنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، غسان عليان، بسحب تصاريح كل من محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح من قادة حركة "فتح"، ومنعهم من دخول أراضي الـ48.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، أن "القرار جرى اتخاذه من قبل وزير الأمن بعد مشاورات مع كافة الجهات الأمنية ذات العلاقة".

وزعمت أن "الثلاثة استغلوا موقعهم ودخلوا صباحا إلى إسرائيل من أجل زيارة كريم يونس، الذي تحرر هذا الأسبوع من السجن بعد 40 عاما قضاها على خلفية قتل الجندي أبراهام برومبرغ في العام 1980".