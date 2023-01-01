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الاحتلال يقرر سحب تصاريح دخول من 3 قادة في السلطة الفلسطينية

السبت 07 يناير 2023 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر سحب تصاريح دخول من 3 قادة في السلطة الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يؤاف غالانت سحب تصاريح الدخول إلى "إسرائيل" من 3  قادة في السلطة الفلسطينية في أعقاب لقائهم بالأسير المحرر كريم يونس في بلدة عارة بمنطقة المثلث الشمالي.

وبحسب بيان صادر عن مكتب غالنت مساء اليوم فان القادة هم:  محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح.، وذلك بسبب زيارتهم منزل الأسير المحرر كريم يونس.

وذكرت قناة كان العبرية أن غالانت أوعز لما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية غسان عليان، بإبلاغهم بإلغاء تصاريح دخولهم لمناطق الخط الأخضر.

واتهم غالانت، القيادات الفتحاوية الثلاثة بأنهم استغلوا تصاريحهم لزيارة يونس.

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