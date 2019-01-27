الأسير الزبيدي: الاحتلال يماطل بإجراء عملية زراعة النخاع الشوكي للأسير دقة

رام الله/سما/

اتهم عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الأسير القائد زكريا محمد عبد الرحمن الزبيدي من مخيم جنين، إدارة السجون بالمماطلة في تحديد موعد لإجراء عملية زراعة النخاع الشوكي للأسير المريض وليد دقة، رغم قيام الأطباء بسحب عينة منه، بناءً على طلبه بالتبرع بنخاعه الشوكي لدقة.

وأفاد الأسير المعزول زكريا الزبيدي،أنه تقدم بطلب تبرع بالنخاع الشوكي للأسير وليد دقة، لكن إدارة السجن تماطل في إجراء هذه الطلب، موضحاً، أنه تم أخذ عينة منه خلال الفترة السابقة، لكنه تفاجأ بأن إدارة السجون حتى اللحظة لم تقم بتحديد موعد لإجراء عملية زراعة النخاع الشوكي للأسير المريض دقة، وقام بإبلاغهم أن الطلب موجود وأنا حاضر في أي وقت.

جدير بالذكر، أن الأسير وليد دقة من باقة الغربيّة في الداخل، ولد في عام 1961م، وهو متزوج ولديه طفلة رزقه الله بها من خلال قيامه بتهريب نطفة من داخل الأسر في العام 2020م، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ1986/02/25 م؛ وأصدرت المحكمة بحقه حكمًا بالمؤبد (مدى الحياة)، ولاحقًا تم تحديد المؤبد بـ37 عامًا، وعلى خلفية قضية تهريب هواتف نقالة للأسرى تم إضافة عامين للحكم ليصبح 39 عامًا.

والأسير زكريا الزبيدي من مخيم جنين القائد السابق لكتائب شهداء الاقصى في فلسطين، متزوج وأب لابن وابنة، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/01/2019 رغم حصوله على عفو، ولازال موقوفًا، ونجح الأسير الزبيدي بتاريخ 06/09/2021م برفقة إخوانه الأسرى أيهم كمامجي، محمود العارضة، مناضل انفيعات، يعقوب قادري ومحمد عارضة بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، وبتاريخ 11-9- 2021 ،أعادت قوات الاحتلال اعتقال الزبيدي برفقة الأسير محمد العارضة، وأصدرت ما يسمى محكمة الناصرة حكمًا بالسجن لمدة خمسة أعوام بالإضافة لغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف شيكل على الأسرى الستة الذي انتزعوا حريتهم كعقوبة جائرة بحقهم على هروبهم عبر نفق جلبوع يضافوا لأحكامهم.

دلالات