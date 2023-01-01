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إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب بيت لحم

السبت 07 يناير 2023 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب بيت لحم



بيت لحم/سما/

 أصيب، مساء اليوم السبت، مواطنين بجروح ورضوض جراء اعتداء المستوطنين على منازلهم في منطقة "خلة النحلة"، جنوب بيت لحم. 

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة منازل المواطنين الواقعة في الجهة الشرقية القريبة من منطقة "خلايل اللوز"، ما أدى الى إصابة المواطنة ثمينة علي عبيات (55 عاما) بجروح في الرأس، والشاب فراس عبيات برضوض، ونقلا الى مستشفى بيت جالا الحكومي.

يذكر أن اعتداءات المستوطنين في منطقة "خلة النحلة" تصاعدت في الفترة الأخيرة، في إطار محاولاتهم للاستيلاء على أراضي وتجريفها ونصب كرافانات.

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#بيت لحم

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