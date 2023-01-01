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مصرع خمسة مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

السبت 07 يناير 2023 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع خمسة مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية



تونس/سما/

لقي خمسة مهاجرين مصرعهم وفقد أثر خمسة آخرين بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل التونسية، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقال النائب العام بالمحكمة الابتدائية في مدينة صفاقس التونسية فوزي المصمودي، إن خفر السواحل التونسي أنقذ نحو عشرين مهاجرا آخرين بعد غرق قارب متهالك قبالة صفاقس، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين الساعين للوصول إلى السواحل الإيطالية.

وأوضح أن 30 مهاجرا من رجال ونساء يبلغ متوسط أعمارهم 25 عاما وينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن القارب قبل غرقه.

ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. ولم يتوصل التحقيق بعد إلى تحديد نقطة انطلاق القارب، بحسب المصمودي.

#مهاجرين #تونس

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