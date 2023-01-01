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وزير خارجية "إسرائيل" يلتقي برئيس مكتب الاتصال المغربي لدى تل أبيب

السبت 07 يناير 2023 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية "إسرائيل" يلتقي برئيس مكتب الاتصال المغربي لدى تل أبيب



القدس المحتلة/سما/

التقى وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد إيلي كوهين، برئيس مكتب الاتصال المغربي لدى تل أبيب، عبد الرحيم بيوض، حيث ناقشا سبل توسيع اتفاقيات السلام وتعزيز العلاقات بين الدول.


وعلى حسابه في "تويتر"، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي: "نواصل تعزيز العلاقات الدولية..التقيت أمس في منزل السفير الإماراتي برئيس مكتب الاتصال المغربي لدى إسرائيل، وسفراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والهند والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "لقد كان اجتماعا ممتازا، ناقشنا فيه سبل توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، وتقوية الروابط بين الدول".

وكان إيلي كوهين، قد بحث مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أهمية تطوير العلاقات الثنائية، والأوضاع السياسية في المنطقة. 

#ايلي كوهين #اسرائيل #المغرب

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