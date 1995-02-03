الأسير المعزول مناضل انفيعات مضرب عن الطعام لليوم 6 على التوالي

رام الله/سما/

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم السبت 7/1/2023؛ أن الأسير المعزول المجاهد مناضل يعقوب عبد الجبار انفيعات (28 عامًا) من بلدة يعبد بمحافظة جنين بالضفة المحتلة، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي للمطالبة بوقف الاستفزازات التي يواجهها من قبل إدارة عزل سجن ايشل وإلغاء العقوبات التعسفية التي فرضتها عليه وإخراجه من قسم العزل إلى الأقسام.

وأفاد الأسير مناضل انفيعات في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنه يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ تاريخ 02/01/2023م رفضًا للاستفزازات المستمرة بحقه من قبل إدارة السجن والعقوبة التي فرضتها عليه المتمثلة في منع الزيارة لمدة شهر ومنع الكانتنية مدة شهر وعزل زنازين لمدة أسبوع وغرامة مالية 200 شيكل، وللمطالبة بإنهاء عزله ونقله إلى الأقسام.

وأوضح الأسير مناضل في رسالته، أن هناك استفزازات وضغوطات عليه من قبل إدارة السجن، كان آخرها الأسبوع الماضي حيث داهمت وحدة القمع وبصحبتهم المسؤول الأمني، وبدا واضحًا دخولهم الهمجي واستفزازهم له، وتجادل معهم فعاقبوه منع الزيارة لمدة شهر ومنع الكانتنية مدة شهر وعزل زنازين لمدة أسبوع وغرامة مالية 200 شيكل، وأبلغهم أنه قرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام حتى إزالة العقوبات التي فرضوها بحقه وإنهاء عزله ونقله للأقسام.

جدير بالذكر أن الأسير مناضل انفيعات من بلدة يعبد بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة وولد بتاريخ 03/02/1995م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 11/02/2020م، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ونجح الأسير المجاهد مناضل انفيعات بتاريخ 06/09/2021م، برفقة إخوانه الأسرى أيهم كمامجي، محمود العارضة، محمد عارضة، يعقوب قادري وزكريا زبيدي بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، وبتاريخ 10/09/2021م في مساء يوم الجمعة في مدينة الناصرة في الداخل المحتل أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير محمود عارضة برفقة الأسير يعقوب محمود قادري، وفي اليوم التالي أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير محمد عارضة برفقة الأسير زكريا زبيدي، وفي فجر يوم الأحد 19/09/2021م أعادت قوات الاحتلال اعتقال المجاهدين أيهم كمامجي ومناضل انفيعات بعد محاصرة منزل كانا يتحصنان فيه شرق جنين، وأصدرت ما يسمى محكمة الناصرة الاحتلالية في الداخل المحتل حكمًا بالسجن لمدة خمسة أعوام بالإضافة لغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف شيكل على الأسرى الستة الذي انتزعوا حريتهم كعقوبة جائرة بحقهم على هروبهم عبر نفق جلبوع يضافوا لأحكامهم، كما أصدرت تلك المحكمة حكمًا بالسجن لمدة أربعة أعوام وغرامة مالية مقدارها 2000 شيكل على الأسرى الخمسة الذي ساعدوهم بحفر النفق وهم الأسرى إياد جرادات، علي أبو بكر، محمد أبو بكر، قصي مرعي ومحمود أبو اشرين.