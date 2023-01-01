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نقابة الصحفيين الأردنيين تدين انتهاكات الاحتلال في "الأقصى"

السبت 07 يناير 2023 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين الأردنيين تدين انتهاكات الاحتلال في "الأقصى"



عمان/سما/

 أدان مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى، والتي كان آخرها اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بالتنسيق مع المستوطنين، باحات المسجد.

وحذر المجلس في بيان له، اليوم السبت، سلطات الاحتلال من مغبّة استمراره في جرائمه وانتهاكاته، مبينا أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك والممارسات الاستفزازية بحقه هي عدوان مرفوض وخرق فاضح للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وأوضح أن هذه الانتهاكات تدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة، مؤكدا دعمه الموصول لحرية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وحق المقدسيين بالدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار للمرابطين الذين سطروا أسمى معاني البطولة وقدموا أرواحهم ودمائهم الطاهرة الزكية في سبيل الدفاع عن المقدسات، وإقامة الشعائر الدينية في المسجد الأقصى، ومقاومة المستوطنين ومنعهم من تدنيس المقدسات.

وثمن المجلس المواقف الأردنية قيادة وحكومة وشعباً، مشيدا بجهود الملك عبد الله الثاني، وتأكيده أن القدس خط أحمر، والحفاظ على دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

#الصحفيين الاردنيين #المسجد الاقصى

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