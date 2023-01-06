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فيديو: كتاب "الحافلات تحترق" يثير غضباً في "إسرائيل"

السبت 07 يناير 2023 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: كتاب "الحافلات تحترق" يثير غضباً في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

أثار إصدار كتاب "الحافلات تحترق" للأسير الفلسطيني حسن عبد الرحمن سلامة، غضباً في الأوساط الإسرائيلية.

وفي تقرير بثته قناة كان "11" العبرية قالت فيه: اصدر الأسير حسن سلامة وهو أحد قادة حركة حماس كتابا كتبه داخل السجن ونشره في غزة.

وأضافت القناة: " نحن نتحدث عن كبير القتلة حسن سلامة، وهو موجود في السجون الإسرائيلية منذ 26 عاما، منذ عام 1996 قيادي في حركة حماس.

وتابعت: أصدر اليوم كتاب "الحافلات المحترقة"، في الذكرى السنوية لاغتيال القيادي يحيى عياش، مشيرة الى أنه كتب الكتاب من داخل أسوار السجن.

وأردفت: عمليا هو يشرح ويصف كيف نفذ سلسلة العمليات التي في إطارها قتل 46 يهوديا، لافتة إلى أن العملية الأقوى هي التي وقعت على خط18 في عام 1996 بالقدس المحتلة.

وواصلت: اليوم قاموا باجراء اشهار احتفالي لهذا الإصدار بغزة بحضور قيادات حماس، من بينهم القيادي محمود الزهار الذي كان هناك وكذلك أبناء حسن سلامة.

وتساءلت مذيعة القناة: كيف يحدث هذا؟ قيادي في حماس داخل السجون الإسرائيلية ينجح في كتابة كتاب وكذلك ينشره، ويخرجه للخارج.

وفي رد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" على اصدار حسن سلامة الكتاب قال:" الشاباك يحارب بحزم كل محاولة لتهريب الكتب والرسائل بواسطة الأسرى الأمنيين إلى خارج السجن وأكثر من ذلك.

وأضاف الشاباك: " الأسرى التابعون لحماس في غزة، ممنوعون من الزيارات العائلية منذ أكثر من عقد من الزمن، لذلك لو عثرنا على دليل بين الأسير ونشر الكتاب سيتم معاقبته أشد العقوبات.

#شاهد:الحــ..ـافلات تحـ.ـترق من جديد في قلوب المحتلين- كتاب يشعل غضب "المنظومة الأمنية الإسرائيلية" تغطية للقناة ١١ العبرية #ترجمة_الهدهد

Posted by ‎هدهد الإخبارية‎ on Friday, January 6, 2023

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