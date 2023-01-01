الاحتلال يصيب شابين ويعتقل آخرين في الخليل

الخليلمسما/

أصيب شابان، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المحتجين على استيلاء أحد المستوطنين على 10 دونمات في بادية يطا جنوب الخليل.

وبحسب مصادرة محلية، فإن أحد المستوطنين نصب أربعة بيوت متنقلة "كرفانات" في منطقة زويدن، على مساحة 10 دونمات، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة مواطنين بقنابل الصوت في منطقة القدم، والعشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

كما واعتقلت قوات الاحتلال المواطنين حسن سويلم البسايطة، وعبد الرحمن البسايطة في محيط المنطقة.