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الشرطة بنابلس تضبط سلاحاً ومواد يشتبه أنها مخدرة

السبت 07 يناير 2023 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بنابلس تضبط سلاحاً ومواد يشتبه أنها مخدرة



نابلس/سما/

ضبطت الشرطة، اليوم السبت، قطعتي سلاح ومواد يشتبه أنها مخدرة خلال متابعة المشتبه فيهم بترويج وتعاطي المخدرات بناء على معلومات وصلت إلى إدارة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة،  أنه وبناءً على معلومات توفرت لشرطة مكافحة المخدرات حول وجود مواد يشتبه أنها مخدرة بحوزة أحد المشتبه فيهم بتعاطي المواد المخدرة، وبعد استصدار المذكرات القانونية اللازمة من النيابة العامة قامت قوة من شرطة مكافحة المخدرات بإسناد من قوة من الأمن الوطني وقوة من الشرطة الخاصة بتفتيش المنزل وعثرت على مواد يشتبه أنها مخدرة وأدوات تعاطي وماكينة يشتبه باستخدامها في فرم مواد مخدرة وضبطت قطعتي سلاح ناري.

وأكدت أنها تحفظت على المضبوطات وباشرت إجراءات البحث والتحري للقبض على المشتبه فيهم بحيازتها لإحالتهم للنيابة العامة أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية

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