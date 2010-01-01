موقع عبري: عمليات إطلاق النار في الضفة تتصاعد والجيش عاجز عن إيقافها

القدس المحتلة/سما/

اعتبر موقع عبري، أن جيش الاحتلال عاجز عن وقف عمليات إطلاق النار التي تستهدف قواته في الضفة المحتلة، خاصة في شمالها.

ونقل موقع "والا" عن مسؤولين في جيش الاحتلال تحذيرهم من تزايد عمليات إطلاق النار، في الضفة المحتلة، إذ نفذت المقاومة أكثر من 5 عمليات خلال الساعات الماضية.



وأطلق المقاومون النار نحو قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة جنين، بعد استهداف مستوطنة "شاكيد"، عقب استهداف مستوطنة "هار براخا" بالإضافة لموقع عسكري قرب مستوطنة "كدوميم" ومعسكر حوارة وحاجز عورتا وبوابة الطور.

واعتبر الموقع أن عمليات إطلاق النار تأتي في ظل انتشار كميات من الأسلحة في الضفة و"ضعف سيطرة السلطة في بعض المناطق وخاصة في جنين ونابلس"، وأشار إلى أن المقاومة في غزة "تواصل تقديم الدعم المالي لخلايا المقاومة في الضفة".

وتشير معطيات جيش الاحتلال إلى أن المقاومة نفذت أكثر من 285 عملية إطلاق نار، في عام 2022، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات إذ شهد عام 2021 61 عملية.