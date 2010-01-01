بحضور الفصائل والشخصيات الوطنية ..فتح بساحة غزة تؤبن المناضل الراحل عبد الكريم شمالي

غزة/سما/

نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، بساحة غزة، تأبيناً للمناضل عبد الكريم شمالي أمين سر مجلس ساحة غزة، بمناسبة مرور 40 يوماً على رحيلة.

وأقيم التأبين، اليوم، في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، بمشاركة القائد الفتحاوي الكبير سمير المشهراوي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وحشد من قيادات وكوادر التيار بساحة غزة، وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية والوجهاء، وأسرة الراحل ورفاق دربه.

وبدأ التأبين بآيات عطرة من القرآن الكريم، ثم السلام الوطني، وقراءة الفاتحة على روح المناضل عبد الكريم شمالي وشهداء الثورة الفلسطينية.

وقال ماجد شمالي، في كلمة العائلة: "إنه من دواعي فخرنا أن نقف في حفل تأبين رجل من رجالنا، وأحد وجهاءها، وشخصية وطنية سجلت حضورها في كل المحافل النضالية، والمحطات الوطنية."

ووجه شمالي، شكر عائلته، لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وخاصة الأخ القائد محمد دحلان، على كل ما قدموه من مواقف وإسناد للعائلة في أصعب الظروف."

وفي كلمة للقوى الوطنية والإسلامية، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب: "إن الراحل عبد الكريم شمالي كان مناضلاً عنيداً، ولم يتوانى في تقديم انتمائه للقضية الفلسطينية العادلة وشعبها، مضيفاً: "أبو السعيد شمالي، ابن عائلة مناضلة، وكانت والدته أيقونة نضالية في مطاردة الاحتلال ومساعدة المناضلين."

وأردف حبيب: "سنواصل السير على نهج الشهداء ووصية شمالي، لإعادة الاعتبار لقضية شعبنا أمام هذا الاحتلال الذي لا يعرف إلا لغة القوة.

وفي كلمة لأصدقاء ورفاق درب الراحل عبد الكريم شمالي، قال القيادي في حركة فتح بساحة غزة، سامي شلح: " إنه من المؤلم لقلوبنا، ونفوسنا رحيل الأخ والصديق ورفيق الدرب والروح والوجدان عبد الكريم شمالي، وإن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقه لمحزونون".

وأضاف شلح: " لقد كرس أبو السعيد حياته من أجل فلسطين القضية والوطن، منذ كان طفلاً في بيت مناضلين، ثم التحاقه بحركة فتح، مروراً بتجربة الاعتقال لمرتين، ثم مديراً بجهاز الأمن الوقائي، وكان عضواً مؤسساً بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح وقوفاً إلى جانب الحق."

من جانبه أكد القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، سمير المشهراوي، خلال كلمة له بمناسبة مرور 40 يوماً على رحيل القيادي في حركة فتح، المناضل عبد الكريم شمالي، "أن كل ما قيل في الراحل عبد الكريم شمالي، يليق بهذا المناضل الذي ترك بصمات واضحة في ساحات الفخر والاعتزاز والبطولة".

وأضاف المشهراوي أن عبد الكريم شمالي ابن عائلة سليلة الحسب والنسب والنضال ضاربة بجذورها في الكفاح الفلسطيني"، وأشاد المشهراوي، بالراحل عبد الكريم شمالي، مشيراً إلى أنه نموذجًا يحتذى به، في كل مراحل نضال شعبنا في مواجهة الاحتلال.

وفي الختام كَرم تيار الإصلاح الديمقراطي عائلة المناضل الراحل عبد الكريم شمالي، بمشاركة ممثلين عن التيار والفصائل الفلسطينية والوجهاء والمخاتير.