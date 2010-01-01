قائد فيلق القدس: "إسرائيل" تمضي في طريق الانهيار وأمريكا ستغادر المنطقة بشكل مخز

طهران/سما/

أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، أن "أمريكا ستغادر المنطقة بشكل مخز، وأن إسرائيل تمضي الآن في طريقها للانهيار".



وقال العميد إسماعيل قاآني إن "أمريكا ستغادر المنطقة بشكل مخز وستلقى المصير الذي لقيه الاتحاد السوفيتي، ومراكز أبحاثهم تؤكد ذلك"، مشددًا على "ضرورة الوقوف باقتدار في المعركة الحقيقية مع أمريكا ولا يتم التراجع"، حسب وكالة فارس الإيرانية.



وأشار إلى أن "مراكز الدراسات في العالم تبحث في موضوع الـ 25 عاما التي حددها قائد الثورة لانهيار الكيان الصهيوني"، قائلًا: "إنهم يعلمون بأنهم لم يحصلوا على شيء بل فقدوا أيضا الكثير من المناطق".



واضاف: "لقد أجروا خمسة انتخابات، وفي كل هذه الفترات الخمس لم يتمكنوا من انتخاب حكومة تستمر لمدة عام واحد"، مشيرًا إلى "رسالة من 27 صفحة كتبها رئيس وزراء الكيان الصهيوني قبل حوالي ثمانية أشهر من الانتخابات عبّر فيها عن معاناته"، على حد قوله.



وأوضح العميد قاآني أن "الجيش الإسرائيلي أصبح مخزيا ولا أحد مستعد للانضمام اليه"، مشيرًا إلى أن أبناء المقاومة الفلسطينية وقفوا أمام هذا الجيش ولم يسمحوا له بالتحرك.



وذكر قائد فيلق القدس أن "حزب الله المضحي في لبنان لا هو دولة ولا هو يمتلك الكثير من المعدات، ولكن عناصره أفراد مجاهدون ومؤمنون استلهموا ثقافة المقاومة من الثورة"، لافتًا إلى أن "لبنان وبدعم من حزب الله وقائده حسن نصرالله ومن خلال اجتماعين فقط ودون إطلاق حتى طلقة واحدة أخذ كل حقوقه من الحدود البحرية واحتياطيات الغاز والنفط وهو أمر غير مسبوق في العالم".