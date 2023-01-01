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اشتية يؤكد أهمية انخراط الشباب وتوظيف قدراتهم في مواجهة حرب "إسرائيل" على روايتنا

السبت 07 يناير 2023 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يؤكد أهمية انخراط الشباب وتوظيف قدراتهم في مواجهة حرب "إسرائيل" على روايتنا



رام الله/سما/

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الانخراط الإيجابي للشباب وتوظيف قدراتهم مهم جدا، في مواجهة الحروب التي تشنها إسرائيل ضد شعبنا، وأهمها الحرب على روايتنا الفلسطينية.

جاءت أقول رئيس الوزراء، خلال استقباله اليوم السبت، وفدا شبابيا ضمن مبادرة مجلس الوزراء الشبابي لمؤسسة الرؤيا الفلسطينية.

وأشار اشتية إلى أنه استمع إلى خطابات ملهمة من الشباب حول رؤيتهم ومقترحاتهم لعمل الوزارات، وناقش معهم العديد من الأفكار التي تم طرحها، كذلك الخطط الاستراتيجية لعدد من القطاعات منها أهمية الانتقال من التعليم الى التعلم وتطوير العملية التعليمية، وأهمية البحث والتطوير، ومواجهة التحديات خلال عام 2023 كشعب وقضية وحكومة ودولة.

وشكر رئيس الوزراء القائمين على هذه المؤسسة ومبادرتهم التي تقع ضمن صلب أولويات الحكومة في الاهتمام بقطاع الشباب الذي يعد عماد دولتنا.

#اشتية

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