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بلدية غزة تتوقع موعد تجهيز سوق اليرموك الشعبي

السبت 07 يناير 2023 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تتوقع موعد تجهيز سوق اليرموك الشعبي



غزة / سما /

توقع مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة م. حسين عودة، اليوم السبت ، أن يصبح سوق اليرموك جاهزاً خلال عدة أشهر قليلة، ويتم تجهيز أغلب التفاصيل ونقوم حاليًا ببدء النقل، موضحاً أنّ الكل يعلم أن منطقة سوق فراس معايير السلامة والنظافة فيها غير مناسبة.

وبيّن م. عودة في تصريح صحفي لـ "إذاعة الأقصى"، أنّ عملية النقل لسوق فراس ستكون للجميع، كل المنقطة ومساحتها 33 دونمًا سيتم نقلها بالكامل من أجل التطوير وستعود بالنفع على الجميع.

وقال: "إن البلدية قدمت العديد من التسهيلات المالية لعام 2023، فمن يقوم بدفع الترخيص دفعة واحدة يأخذ خصم 10%، وهدف الخصومات هو التشجيع على الالتزام بالسداد".

وكانت بلدية خطة قد خططت منذ أكثر من 10 سنوات، لأن تجعل سوق اليرموك شعبياً ويعمل بشكل يومي، وأن يكون بديلا رسمياً لسوق فراس الشعبي، وأقدم بعض المواطنين على شراء البسطات التي لا تتعدى المترين أو أكثر قليلا بأسعار مرتفعة، أملاً أن ينجح السوق في استقطاب المتسوقين ويكون فرص عمل مستمرة لهم، إلا أنه حتى اللحظة لا يعمل سوى يومين في الأسبوع، وسط وعودات بتفعيله للعمل بشكل يومي.

#بلدية غزة #سوق اليرموك الشعبي #سوق اليرموك

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