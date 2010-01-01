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النضال الشعبي: إجراءات الاحتلال ضد شعبنا وقيادته عقاب جماعي

السبت 07 يناير 2023 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اعتبر نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عوني أبو غوش الإجراءات العنصرية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ضد شعبنا وقيادته، ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة، عقابا جماعيا.

وأضاف أبو غوش، في بيان صحفي، صدر عنه اليوم السبت، أن ما تقوم به هذه الحكومة الفاشية لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال، والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ولوضع حد لإفلات الاحتلال من العقاب المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق اجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

#النضال الشعبي #الاحتلال

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