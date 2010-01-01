الجبهة العربية: شعبنا وقيادته سيواصلون النضال رغم إجراءات الاحتلال العقابية

رام الله / سما /

قال الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني، إن الإجراءات العقابية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال المتطرفة ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة هو "حلقة من مسلسل الحرب العدوانية التي تشنها ضد شعبنا على الصعد كافة".

وأكد البرديني في بيان صحفي، صدر عنه اليوم السبت، ان الاحتلال واهم اذا ما ظن انه بهذه الاجراءات وغيرها قادر على كسر ارادة شعبنا، وثني قيادته عن مواصلة تحركاتها، ونضالها، لإنهاء الاحتلال لأرضنا ووقف عدوانها .

وطالب البرديني بضرورة حشد تحرك دولي عاجل، لوضع حد لتغول الاحتلال على حقوق شعبنا الفلسطيني، موضحا أن حكومة الاحتلال المتطرفة بزعامة نتنياهو لا تعي الدروس ولا تتعلم من التجارب، فمثل هذه العقوبات والاجراءات لم تفلح سابقا ولن تفلح لاحقا في كسر ارادة شعبنا وقيادته.

وأعرب عن استهجانه من افلات الاحتلال المتواصل من المساءلة القانونية الدولية، مشددا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، لمجابهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه.