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الاحتلال يصيب شابين ويعتقل آخرين ومستوطن يستولي على 10 دونمات جنوب الخليل

السبت 07 يناير 2023 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب شابان، اليوم السبت، بقنابل الصوت، خلال المواجهات التي اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال للمحتجين على استيلاء أحد المستوطنين على 10 دونمات في بادية يطا جنوب الخليل، تخللها اعتقال آخرين.

وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور ، أن أحد المستوطنين نصب أربعة بيوتا متنقلة "كرفانات" على مساحة أرض تقدر بـ 10 دونمات، في منطقة زويدين، بالقرب من قرية أم الخير في بادية يطا.  

وأشار الجبور إلى أن مواجهات اندلعت عقب عملية الاستيلاء تلك، ما أسفر عن إصابة مواطنين بقنابل الصوت في منطقة القدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، والعشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين حسن سويلم البسايطة، وعبد الرحمن البسايطة في محيط المنطقة المستهدفة.

وقال الجبور، إن الاحتلال ومستوطنيه يحاولون الاستيلاء على مزيد من الأراضي في المنطقة الشرقية المطلة على البحر الميت والأغوار، في مسعى لمنعهم من الوصول إلى أكثر من 2000 دونم، بهدف التوسع الاستيطاني.

#الاحتلال #مستوطن #الخليل

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