  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين: استهداف الاحتلال للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية "عقوبات إجرامية"

السبت 07 يناير 2023 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين صلاح عبد العاطي استهداف حكومة الاحتلال المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، بالعقوبات الإجرامية، من خلال التضييق عليها.

وأضاف عبد العاطي، في حديث إذاعي، اليوم السبت، أن الاحتلال يشيطن عملها، لأنها تفضح جرائمه أمام المجتمع الدولي.

وأضاف أن الوزيرين سموتريتش وبن غفير يصنفون على "قوائم الإرهاب"، مؤكدا أنهم يعملون على تشريع الاستيطان، وفرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى، وتوسيع صلاحيات ما تسمى بـ"الادارة المدنية"، لإضعاف السلطة الوطنية.

#الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني #عقوبات

الأكثر قراءة اليوم

من هم المسؤولون الفلسطينيون الذين ستطالهم العقوبات الإسرائيلية؟

القائد العجوري: تهديدات المقاومة للاحتلال شيء بسيط مما ينتظره خلال المواجهة القادمة

بالفيديو: تفاصيل وأسرار عن المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية

بالفيديو: سرايا القدس تكشف تفاصيل إحباطها اختراقا إسرائيليا لصفوفها

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد السلطة الفلسطينية..

تركيا ترفع سعر تأشيرة الدخول على الفلسطينيين

شاهد: رسالة مسربة من المطارد مصعب اشتية.. ومحاميه يبدي قلقه

الأخبار الرئيسية

ضابط إسرائيلي

ضابط إسرائيلي: غزة منطقة خداع وتضليل ونستعد للتصعيد طوال الوقت

المفاعل النووي العراقي

"عصر جديد": عمليات الموساد التي سبقت تدمير المفاعل النووي العراقي

عملية القدس

قناة عبرية: قلق من تصاعد لجوء المقاومة لهذه الخطط خاصة بعد عملية القدس المزدوجة

رغم اقتحام بن غفير للاقصى ..وفد إسرائيلي يزور عدداً من الدول العربية

التطبيع الاسرائيلي المغربي

هل تلبي إسرائيل شروط المغرب من أجل علاقات كاملة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم