الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين: استهداف الاحتلال للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية "عقوبات إجرامية"

رام الله / سما /

وصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين صلاح عبد العاطي استهداف حكومة الاحتلال المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، بالعقوبات الإجرامية، من خلال التضييق عليها.

وأضاف عبد العاطي، في حديث إذاعي، اليوم السبت، أن الاحتلال يشيطن عملها، لأنها تفضح جرائمه أمام المجتمع الدولي.

وأضاف أن الوزيرين سموتريتش وبن غفير يصنفون على "قوائم الإرهاب"، مؤكدا أنهم يعملون على تشريع الاستيطان، وفرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى، وتوسيع صلاحيات ما تسمى بـ"الادارة المدنية"، لإضعاف السلطة الوطنية.