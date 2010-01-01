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طليب تدعو الكونغرس لوقف تمويل "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"

السبت 07 يناير 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
طليب تدعو الكونغرس لوقف تمويل "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"



واشنطن / وكالات /

طالبت النائبة في البرلمان الأمريكي عن ولاية ميتشيغان، رشيدة طليب، الكونغرس بوقف تمويله لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، الذي يقتل الفلسطينيين.

وفي تغريدة لها، قالت النائبة من أصول فلسطينية، إن العام المنصرم كان دمويا بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث قتلت قوات الاحتلال أكثر من 200 فلسطيني بينهم أكثر من 50 طفلا.

وأشارت في تغريدتها إلى أن الاحتلال الإسرائيلي جرح الآلاف، وهدم مئات المنازل التي تعود للفلسطينيين.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أطلقت طليب حملة تطالب بربط المساعدات الأمريكية لإسرائيل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإنهاء سياسات الفصل العنصري.

وتبنت شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية الحملة التي جاءت تحت شعار "الجميع يستحقون الأمان والحرية والعدالة".

وأشارت العريضة إلى مليارات الدولارات التي تجمعها الحكومة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، لتمويل غير مشروط للجيش الإسرائيلي كل عام بدون أي مساءلة.

وطالبت العريضة السلطات الأمريكية بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ودعت الأمريكيين إلى التوقيع على العريضة.

وقبل ذلك بأيام حصدت طليب، فوزا سهلا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ميتشيغان.

وفازت طليب بواقع 66.5 بالمئة من أصوات أعضاء الحزب في الولاية، بعد تفوقها على منافسيها كافة بمن فيهم جانيس وينفري، المدعومة من قبل منظمة "إيباك"، أبرز منظمات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.

#رشيدة طليب #الكونغرس الأميركي #الفصل العنصري الاسرائيلي #تمويل #ميتشيغان #الاحتلال

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