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حالة جوية غير مستقرة.. وتوقعات بمنخفض جوي نهاية الأسبوع

السبت 07 يناير 2023 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالة جوية غير مستقرة.. وتوقعات بمنخفض جوي نهاية الأسبوع



غزة / سما /

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر الأمطار المحلية بالسقوط خلال ساعات نهار اليوم السبت.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي إن زخات الأمطار المتوقع سقوطها اليوم قد تشمل وسط وجنوب البلاد وأجزاء محدودة من قطاع غزة.

وأشار العلامي إلى أن فرص الأمطار ستكون موزعة بين المنطقة الشمالية والوسطى، موضحًا أن الأمطار لن تكون عشوائية ولن تكون مركزة.

ووصف العلامي الحالة الجوية بأنها سريعة، مضيفًا، "فرص سقوط زخات الأمطار هي بفعل حالة من عدم الاستقرار في مناطق متفرقة".

وتابع العلامي في حديثه بأن الحالة الجوية التي تتأثر بها البلاد قد تؤثر على سقوط الأمطار على شكل زخات أحيانًا، وقد تؤثر فتكون الأمطار ضعيفة بأحيان أخرى.

ولفت العلامي إلى أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثر البلاد بمنخفض جوي نهاية الأسبوع الجاري.

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