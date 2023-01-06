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حماس: جرائم الاحتلال ضد شعبنا لن تفلح في كسر إرادته

السبت 07 يناير 2023 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: جرائم الاحتلال ضد شعبنا لن تفلح في كسر إرادته



غزة / سما /

قالت حركة "حماس"، اليوم السبت، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإرهاب المستوطنين المتطرفين، عبر القتل المتعمد بدم بارد، والإمعان في الحصار والأسر والإبعاد والتهجير، لن تفلح في كسر إرادة الصود والتحدي لدى شعبنا ومواصلة المقاومة والثورة حتى نيل الحرية وتقرير المصير.

وأضافت "حماس" في بيان لها، بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني، إن "قوافل الشهداء التي ترتقي كل يوم ستظلّ مشاعل نور تضيء درب شعبنا في مشروعه نحو التحرير والعودة، وسنبقى على عهد الوفاء لدمائهم وتضحياتهم في السير على نهجهم بالمقاومة الشاملة، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وقدسنا".

وتابعت: "استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين أكثر من 373 شهيداً، هو جريمة وانتهاك لكل الأعراف والشرائع والمواثيق الدولية، وما يعرف بـ "مقابر الأرقام" يكشف مدى عنصريته وساديته بحق شهداء شعبنا وأسرهم"، داعيةً كل المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرّك الفاعل للضغط على الاحتلال لاستردادها ودفنهم وتشييعهم وتكريمهم بمواكب تليق بمقامهم.

ودعت الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى مزيد من التضامن مع شعبنا الفلسطيني، انتصاراً لعدالة قضيتنا، ووفاءً لدماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن حقهم في الحرية والكرامة، ورفضاً للاحتلال الذي يشكّل استمراره خطراً على استقرار المنطقة ومصالح شعوبها ويهدّد السلم والأمن الدوليين. وفق نص بيانها.

#حماس #الاحتلال #المستوطنين

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