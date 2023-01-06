وزارة الأسرى: اقتحام الاحتلال مكان استقبال كريم يونس سلوك إجرامي

غزة / سما /

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة اليوم السبت، على أن اقتحام شرطة ومخابرات الاحتلال لمكان استقبال عميد الأسرى المحرر كريم يونس ومطالبتهم بإنزال علم فلسطين سلوك إجرامي يعبر عن انحطاط أخلاقي وإنساني كبير.

وقالت وزارة الأسرى في تصريح صحفي، إنّ هذا السلوك يكشف حجم التطرف والعنصرية التي وصل إليها الاحتلال وقادته المجرمين.

وأضافت أن هذا السلوك لن ينجح في إنهاء الحالة الثورية لشعبنا وأسرانا الأبطال، وسيبقى أسرانا الأبطال والأسرى المحررون هم طليعة وقادة شعبنا في معركته نحو الحرية والتحرير بإذن الله.

ومنعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، حفل استقبال الأسير المحرر كريم يونس، الذي نظم بمناسبة الإفراج عنه في بلدة عارة بالداخل الفلسطيني المحتل، بعد اعتقال دام 40 عاما في سجون الاحتلال.