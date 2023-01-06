  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: تدابير الاحتلال وعقليته العنصرية لن تثني قيادتنا عن مواصلة حراكهم السياسي

السبت 07 يناير 2023 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تدابير الاحتلال وعقليته العنصرية لن تثني قيادتنا عن مواصلة حراكهم السياسي



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات إجراءات وتدابير الاحتلال التي استهدفت مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وشملت سحب بطاقات الـ "VIP." من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومن الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك الوزير رياض منصور "علماً بأنه لا يحمل مثل هذه البطاقة".


وقالت  الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت إن "هذه الاجراءات استعمارية عنصرية بامتياز، وشكل من أشكال ارهاب الدولة المنظم  الذي يعبر عن الافلاس السياسي للحكومة الاسرائيلية، والذي  يعكس حالة من فقدان التوازن بسبب أزمات الحكومة الإسرائيلية الداخلية، وتعثرها في تسويق نفسها وبرامجها الاستعمارية التوسعية على المستوى الدولي، وفشلها أمام قوة الرواية الفلسطينية الحاضرة بقوة على مستوى الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفشلها الدبلوماسي أيضا أمام الانجازات التي تحققها الدبلوماسية الفلسطينية بالمحافل والمحاكم الدولية، دفاعا عن حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وحمايتها من محاولات التصفية والتهميش. 


وأكدت على أن "تدابير الاحتلال وعقليته العنصرية لن ترهب شعبنا ولن تثني قيادتنا عن مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بآليات وأدوات الشرعية الدولية وقوانينها، بهدف تعميق الجبهة الدولية الضاغطة لانهاء الاحتلال، ووضع حد لافلات اسرائيل كقوة احتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب".


وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية "بسرعة التدخل لوقف تغول حكومة نتنياهو المتطرفة على شعبنا وحقوقه، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف تنفيذ برنامجها العدواني وانتهاكاتها للقوانين الدولية واعمالها احادية الجانب وغير القانونية".

#وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

من هم المسؤولون الفلسطينيون الذين ستطالهم العقوبات الإسرائيلية؟

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد السلطة الفلسطينية..

تركيا ترفع سعر تأشيرة الدخول على الفلسطينيين

رويترز : الإمارات في ورطة مع تحول إسرائيل لليمين المتطرف

جنرال إسرائيلي يحذر من إشتعال حرب دينية.. هذا هو حلم السنوار

"إسرائيل" تفرض سلسلة إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية

شاهد: رسالة مسربة من المطارد مصعب اشتية.. ومحاميه يبدي قلقه

الأخبار الرئيسية

رغم اقتحام بن غفير للاقصى ..وفد إسرائيلي يزور عدداً من الدول العربية

التطبيع الاسرائيلي المغربي

هل تلبي إسرائيل شروط المغرب من أجل علاقات كاملة؟

photo_2023-01-06_21-23-50

القائد العجوري: تهديدات المقاومة للاحتلال شيء بسيط مما ينتظره خلال المواجهة القادمة

photo_2023-01-06_20-55-07

بالفيديو: سرايا القدس تكشف تفاصيل إحباطها اختراقا إسرائيليا لصفوفها

photo_2023-01-06_14-59-55

بالفيديو: تفاصيل وأسرار عن المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم