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تنويه هام من الداخلية بغزة بشأن عمل معبر رفح الأسبوع الجاري

السبت 07 يناير 2023 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام من الداخلية بغزة بشأن عمل معبر رفح الأسبوع الجاري



غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، تنويه هام بشأن عمل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري.

وفيما يلي نص الإعلان بشأن عمل معبر رفح البري خلال الأسبوع الجاري:

 تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود أن العمل عبر معبر رفح البري هذا الأسبوع (8-12 يناير ) سيكون على النحو الآتي:

 غداً الأحد: مغلق بسبب إجازة لدى الجانب المصري.

 الإثنين والثلاثاء: المغادرة للمعتمرين فقط، مع بقاء اتجاه الوصول للمسافرين العاديين.

 الأربعاء والخميس: سفر ووصول كالمعتاد وفق إعلانات الهيئة خلال الأيام القادمة.

#الداخلية بغزة #معبر رفح

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