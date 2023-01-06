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متوسط ​​الراتب الشهري في إسرائيل أقل من 12 ألف شيقل

السبت 07 يناير 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متوسط ​​الراتب الشهري في إسرائيل أقل من 12 ألف شيقل



وكالات / سما /

يتوقع بنك إسرائيل أن يصل التضخم إلى 3 في المئة في غضون عام ، قبل أن يتراجع إلى 2 في المئة في عام 2024.

وبلغ متوسط ​​الراتب الشهري في إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، 11809 شاقل، بانخفاض عن 12.214 شاقل في سبتمبر/أيلول المنصرم لكنه ارتفع بنسبة 4.3 في المئة من 11324 شاقل في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021.

وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، هذه هي المرة الأولى منذ مايو/أيار من عام 2022 التي ينخفض ​​فيها متوسط ​​الراتب الشهري عن 12000 شاقل. وتشير البيانات إلى أن متوسط ​​الراتب في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ارتفع قليلاً من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 11880 شاقل إسرائيلي جديد ، بزيادة 4.7 في المئة عن 11351 شاقل في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021.

في قطاع الهايتك، بلغ متوسط ​​الراتب في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، 27188 شاقل ، بزيادة قدرها 4.4 في المئة مقارنة بـ 26.038 شاقل في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021 ، غير أن الزيادة مرة أخرى لم تعوض التضخم. بلغ عدد الوظائف المتاحة للمهندسين في إسرائيل خلال شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 11800 شاقل فقط، بانخفاض 8 في المئة عن عدد الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها خلال شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول المنصرمين، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي. كما انخفض طلب المطورين بنسبة 9 في المئة مع 7،748 عرضًا فقط من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم.

وفي السياق قال البنك المركزي الإسرائيلي في بيان، إن "الاقتصاد الإسرائيلي يسجل نشاطا اقتصاديا قويا مصحوبا بسوق عمل متشدد وبيئة تضخمية متزايدة. ويتوقع بنك إسرائيل أن يصل التضخم إلى 3 في المئة في غضون عام ، قبل أن يتراجع إلى 2 في المئة في عام 2024.

#الراتب #إسرائيل

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