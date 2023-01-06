رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، تصريحات الرئيس محمود عباس لدى مشاركته بمأدبة العشاء الميلادي لمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي، التي أكد فيها أننا سنواجه الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية الجديدة والمجموعات الاستيطانية المتطرفة.

كما عنونت الصحف، إصابة عشرات المواطنين، بينهم طفل بجروح خطيرة خلال مواجهات وقمع الاحتلال لمسيرات سلمية في مناطق متفرقة بالضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ حكومة الاحتلال تعلن الحرب على شعبنا وقيادته.. وتتوعد بالمزيد.. القيادة: التهديدات لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

_ حضر في بيت لحم احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الشرقي واستقبل ممثل العاهل الأردني لأعياد الميلاد الأميرة مريم غازي.. الرئيس: سنواجه الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والمجموعات الاستيطانية المتطرفة

_ الرئيس يمنح المطرانين أبو العسل ويونان وجمعية الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي نجمة القدس والدكتور عوض والقِسين الراهب وعوض نجمة بيت لحم

_ إصابة حرجة بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عقبة جبر

_ الأردن والبحرين يؤكدان مركزية القضية الفلسطينية وضرورة التوصل لحل عادل لها

_ رشيدة طليب تطالب الكونغرس الأميركي بوقف تمويل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي

_ الصفدي يبحث مع بلينكن ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

_ كريم يونس: خسئ السجن والسجان وقادة الاحتلال

"الأيام":

­_ الرئيس: سنواجه وبكل حزم الانتهاكات الخطيرة للحكومة الإسرائيلية الجديدة

_ بيت لحم: بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس منتصف الليل بحضور الرئيس

_ إسرائيل تفرض رزمة "عقوبات" جديدة ردًا على توجه فلسطين لمحكمة لاهاي

_ الاحتلال يعترف باستخدام طائرات مسيرة تحمل أسلحة ومتفجرات ضد الفلسطينيين

_ إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة بينها إصابة حرجة لطفل في أريحا

_ مهرجان حاشد في بلدة عارة احتفالا بتحرر كريم يونس

_ بن غفير يتفقد سجن نفحة ويهدد بتشديد ظروف الأسرى

"القدس":

_ إسرائيل تفرض عقوبات على السلطة بسبب توجهها للمحكمة الدولية

_ الرئيس: شعبنا سيواصل ثباته على أرضه وحماية تراثه ومقدساته

_ الطوائف المسيحية الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

_ اسرائيل تواصل رفض تسليم جثمان الشهيد أبو حميد

_ إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع المسيرات السلمية

_ بن غفير يهدد من سجن نفحة بتشديد القيود على المعتقلين

_ كريم يونس: سنبقى نقاوم ولن نرفع الراية البيضاء

_ 60 ألفا أدوا صلاتي الجمعة و"الفجر العظيم" في الأقصى