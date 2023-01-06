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إحصائية حركة السفر عبر حاجز إيرز خلال الأسبوع الماضي

السبت 07 يناير 2023 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز إيرز خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (1-6 يناير 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10338 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9695 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10200 مواطناً و44 أجانب، و94 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 9599 مواطنا، و52 أجنبيًا، و43 من فلسطينيي الداخل، وحالة وفاة كانت تتلقى العلاج في الضفة والداخل المحتل.

#حاجز بيت حانون

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