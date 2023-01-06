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الأردن يبحث مع واشنطن تبعات اقتحام بن غفير للأقصى

السبت 07 يناير 2023 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يبحث مع واشنطن تبعات اقتحام بن غفير للأقصى



عمان / سما /

بحث نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، التبعات الخطيرة لاقتحام وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والحؤول دون التصعيد الحتمي الذي سيتفاقم إن استمرت خروقات إسرائيل له.

وشدد على أن ما تحتاجه المنطقة هو جهد حقيقي لإيجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وليس المزيد من الخطوات الاستفزازية التصعيدية التي تحاول فرض الأجندات المتطرفة وتهدد بتفجير دوامات جديدة من العنف.

وثمن الصفدي الموقف الواضح الذي أعلنته الإدارة الأميركية بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات والوصاية الهاشمية عليها، والمؤكد ضرورة وقف الخطوات الأحادية التي تدفع نحو التأزيم وتقوض حل الدولتين.

وشدد الوزيران على أن الأردن والولايات المتحدة سيستمران في جهودهما المشتركة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية على أساس حل الدولتين.

وأكد الوزيران صلابة الشراكة الأردنية - الأميركية وحرص البلدين على تعميق التعاون في مختلف المجالات.

وأكد بلينكن أن بلاده تثمن دور المملكة والجهود التي يقودها الملك عبدالله الثاني لتكريس الأمن والاستقرار والسلام.

#الأردن #المسجد الأقصى #ايتمار بن غفير

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